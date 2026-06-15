Michael Jordan Buka Suara Terkait Satu-Satunya Lawan Paling Dibenci Sepanjang Karier NBA

SEPANJANG 15 tahun kariernya yang legendaris di NBA, Michael Jordan dikenal memiliki mentalitas kompetitif yang luar biasa tinggi. Hasratnya yang menggebu-gebu untuk selalu menang membuat sang megabintang Chicago Bulls ini tidak pernah memberi ampun kepada siapa pun yang mencoba menghadangnya di atas lapangan.

Selama perjalanannya menuju gelar juara, Jordan terlibat dalam berbagai rivalitas panas yang sangat membekas di benak para pencinta basket. Mulai dari perseteruan emosional dengan Isiah Thomas akibat bentrokan sengit melawan Detroit Pistons, hingga persaingan sejak masa kuliah melawan senter tangguh New York Knicks, Patrick Ewing.

Namun, di luar dugaan banyak orang, sosok musuh yang paling tidak disukai Jordan bukanlah kedua nama besar tersebut.

1. Alasan Tak Suka Reggie Miller

Musuh yang berhasil membuat seorang Michael Jordan benar-benar jengkel dan kehilangan kesabaran adalah bintang Indiana Pacers, Reggie Miller. Jordan secara terbuka mengakui bahwa gaya permainan Miller di atas lapangan selalu berhasil memancing emosinya.

Michael Jordan

"Saya sebenarnya tidak benar-benar membenci siapa pun di liga ini, tetapi bermain melawan Reggie Miller membuat saya gila. Gaya mainnya dipenuhi dengan trik flopping (pura-pura jatuh). Bobotnya hanya 83,9 kg, jadi Anda harus sangat berhati-hati; jangan menyentuhnya sedikit pun, atau Anda akan langsung terkena pelanggaran,” ungkap Jordan, melansir dari Give Me Sport, Senin (15/6/2026).

Jordan merasa frustrasi karena meskipun ia sudah menggunakan keunggulan fisiknya yang berbobot 97,5 kg untuk melewati Miller saat menyerang, tangan Miller justru selalu menempel secara ilegal pada tubuhnya. Hal-hal kecil namun mengganggu seperti inilah yang dinilai Jordan sangat mengesalkan.