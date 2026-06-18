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HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Tertinggal 72 Poin dari Bezzecchi, Mungkinkah Juara MotoGP 2026?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |11:54 WIB
Marc Marquez Tertinggal 72 Poin dari Bezzecchi, Mungkinkah Juara MotoGP 2026?
Marc Marquez Tertinggal 72 Poin dari Bezzecchi, Mungkinkah Juara MotoGP 2026? (Ducati Corse)
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JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, kini menempati peringkat kelima klasemen sementara MotoGP 2026. Pembalap asal Spanyol itu tertinggal 72 poin dari Marco Bezzecchi yang menempati posisi puncak. Dengan 14 seri MotoGP 2026 tersisa, mampukah Marc Marquez meraih gelar juara? 

Marc Marquez mengawali musim MotoGP2026 dengan buruk. Pembalap berusia 33 tahun itu gagal meraih podium pada 7 seri pembuka, dengan 2 di antaranya karena tak dapat balapan imbas cedera. 

Meski begitu, dengan kemenangan pertamanya di MotoGP Hungaria 2026, kembali mencuat soal kemungkinan Marc Marquez menjadi juara MotoGP 2026.

1. Skenario Marquez Juara MotoGP2026

Dengan 14 putaran tersisa dan selisih 72 poin, Marquez perlu mengungguli Bezzecchi dengan rata-rata 5 poin per akhir pekan di balapan yang tersisa, melansir GP Blog, Kamis (18/6/2026).

Dari perspektif lain, Marquez perlu memenangkan 12 dari 14 balapan tersisa, dengan asumsi Bezzecchi finis di posisi ke-2, untuk membalikkan selisih tersebut. 

Marc Marquez memimpin di Sprint Race MotoGP Italia 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Marc Marquez memimpin di Sprint Race MotoGP Italia 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Karena itu, perebutan gelar juara sama pentingnya dengan seberapa baik Bezzecchi mampu menahan tekanan untuk meraih gelar pertamanya, seperti halnya seberapa baik Marquez dapat mengamankan comeback bersejarah lainnya.

Tentu saja, sangat tidak mungkin skenario seperti itu terjadi ketika kedua pembalap tiba-tiba mencapai konsistensi yang membuat hasilnya sangat mudah diprediksi. Kemungkinan besar keduanya akan kehilangan poin di berbagai putaran sepanjang sisa tahun ini. 

Namun, grafik menunjukkan betapa sulitnya tantangan yang mungkin dihadapi Marquez. Setiap kemenangan bagi Bezzecchi sekarang merupakan langkah besar menuju pengamanan gelar juara.

 

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