HOME SPORTS SPORT LAIN

Sebelum Meninggal Dunia, Penyakit Epilepsi Lisa Rumbewas Sempat Kambuh

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |15:03 WIB
Sebelum Meninggal Dunia, Penyakit Epilepsi Lisa Rumbewas Sempat Kambuh
Lisa Rumbewas (kiri kedua) bersama sang ibunda, Ida Aldamina Korwa (kiri pertama). (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

DUNIA olahraga Indonesia tengah berduka usai kabar meninggal dunianya lifter peraih medali Olimpiade, Lisa Raema Rumbewas. Diketahui sebelum menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu (14/1/2024) dini hari WIB, atlet peraih tiga medali Olimpiade itu ternyata penyakit epilepsi Lisa Rumbewas sempat kambuh.

Lisa Rumbewas meninggal dunia di usia 43 tahun saat sedang ditangani Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Papua. ibunda Lisa, Ida mengatakan epilepsi putrinya sempat kambuh pada 6 Januari 2024.

Alhasil, Lisa Rumbewas terjatuh dan sempat tidak sadarkan diri sehingga keluarga membawanya ke Rumah Sakit Provita Jayapura. Sebagai infomasi, Lisa memang memiliki riwayat penyakit epilepsi.

“Kebetulan saat itu obatnya habis, ketika kambuh di malam hari dia di kamar. Ia terjatuh, tak sadar dan keningnya sudah berdarah,” ucap Ida, dikutip dari rilis NOC Indonesia, Minggu (14/1/2024).

Lisa Rumbewas

“Kami bawa ke Rumah Sakit Provita, tiga hari dirawat di sana, kami dirujuk dek RSUD Jayapura di Senin siang hingga anak kami menghembuskan napas terakhirnya dini hari tadi,” tambah ibunda Lisa Rumbewas.

Ida mengatakan, selama di rumah sakit, Lisa juga sempat mengalami kejang yang cukup parah. Tim dokter telah memberikan obat anti-kejang dan beberapa obat lainnya.

“Ketika di rumah sakit katanya juga ada infeksi paru-paru dan kadar albumin juga sempat turun,” sambung.

