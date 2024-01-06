Bernuansa Budaya Indonesia, Asian Rifle/Pistol Championship 2024 Resmi Dibuka

JAKARTA - Turnamen Asian Rifle/Pistol Championship 2024 resmi dibuka, Sabtu (6/1/2024). Ajang tersebut dibuka dengan pengenalan budaya Indonesia hingga pemukulan gong sebagai simbolisasi.

Upacara pembukaan turnamen ini berlangsung di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta pada Sabtu (6/1/2024) malam WIB. Dalam acara ini, 29 tim negara peserta diundang untuk hadir secara langsung.

Mereka sudah disiapkan meja istimewa dengan angklung di masing-masing kursinya. Angklung ini merupakan representasi budaya Indonesia untuk dikenalkan kepada dunia.

Selain angklung, para negara peserta juga diperkenalkan dengan pertunjukkan wayang oleh Sanggar Hayuning Jagad. Mereka pun terlihat antusias mengabadikan momen upacara pembukaan ini.

Upacara kemudian dilanjutkan dengan parade bendera dari 29 negara peserta. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Berburu dan Menembak Indonesia (Perbakin), Letjen TNI (Purnawirawan) Joni Supriyanto memberikan sambutan kepada para hadirin.

"Untuk kesekian kalinya PB Perbakin mendapat kepercayaan untuk kejuaraan menembak internasional. Ini suatu kebanggaan. Terima kasih ASC -Konfederasi Menembak Asia- telah memberikan kepercayaan kepada Indonesia," kata Joni dalam sambutannya, Sabtu (6/1/2024).

BACA JUGA:

"Selamat datang kepada kontingen seluruh atlet, wasit, dan semuanya di Jakarta. Kota ini indah dan penuh keramah tamahan, jika peserta punya kesempatan, silakan menikmati kota ini," sambungnya.

"Kami yakin melalui kejuaraan ini persahabatan antar negara peseta semakin kuat, tukar pengalaman antar negara peserta juga akan menjadi pengalaman berharga. Selamat berlomba dan junjung sportivitas tinggi. Saya berharap kejuaraan ini berjalan lancar dan menciptakan prestasi tingkat dunia yang membanggakan, saya yakin akan ada rekor yang tercipta di Jakarta ini," tambah Joni.