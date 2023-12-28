Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |15:50 WIB
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
Dua medali emas dan tiga medali perunggu didapat cabor menembak pada gelaran Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
TAHUN 2023 tinggal menghitung hari. Sejumlah ajang olahraga bergengsi telah dilewati tahun ini, termasuk keikutsertaaan Indonesia di ajang Asian Games 2023.

Multievent terakbar antarnegara Asia itu berlangsung pada 23 September-8 Oktober 2023 kemarin. Kota Hangzhou, China, menjadi tuan rumah pada gelaran edisi kali ini.

 

Jika mengaku pada target, kontingen Indonesia dikatakan gagal. Namun, pencapaian lain membuat wakil Merah Putih mendapat apresiasi pada ajang tersebut.

Seperti diketahui, Indonesia datang ke Asian Games dengan target 8-12 medali emas. Torehan medali tersebut diharapkan bisa mengantar Indonesia finis di posisi 12 besar.

 BACA JUGA:

Sayangnya, kedua target itu luput. Kontingen Indoneisa hanya meraih total 7 emas, 11 perak dan 18 perunggu.

Torehan itu hanya membawa Indonesia finis di peringkat ke-13 pada klasemen akhir perolehan medali. Artinya, secara peringkat pun target tidak tercapai.

