Jessy Priskila Rompies Sabet Gelar Juara Tunggal Putri Turnamen Tenis Piala Pj Gubernur DKI Jakarta

JAKARTA - Atlet asal Jawa Timur Jessy Priskila Rompies berhasil menyabet juara turnamen tenis Piala Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi. Kepastian itu usai dia menang atas Beatrice Gumulya dalam pertandingan final yang berlangsung di Lapangan Tenis Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (17/12/2023).

Pada set pertama, Jessy harus takluk dengan poin 3-6. Namun, dia mampu bamgkit pada set kedua dan ketiga dengan poin 6-3, dan 6-0 untuk mengamankan gelar juara itu.

Jessy Priskila Rompies mengatakan butuh kerja keras agar dapat meraih gelar juara tersebut. Oleh dikarenakan, dia pastikan tidak mudah mengalahkan Beatrice Gumulya dalam laga yang berjalan ketat.

"Set pertama, saya tidak tenang dan agak buru-buru. Set kedua, mulai tenang dan tidak banyak kesalahan serta mainnya lebih taktis. Set ketiga, menang karena daya tahab tubuh terhadapan cuaca juga," kata Jessy Priskila Rompies kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (17/12/2023).

Wanita berusia 33 tahun itu mengatakan tidak ada persiapan khusus tampil dalam kategori tunggal putri. Hal itu membuatnya cukup terkejut bisa berprestasi meskipun minim persiapan.

"Sebenarya sudah lama tidak main tunggal juga karena, sudah tidak fokus (kini lebih fokus ganda). Awalnya iseng saja, ada pertandingan di Indonesia dan kebetulan saya ada di sini," ujarnya.