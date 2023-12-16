Hasil Final Piala PJ Gubernur 2023: Jessy Rompies/Beatrice Gumulya Sabet Gelar Juara di Sektor Ganda Putri!

HASIL final Piala PJ Gubernur 2023 akan diulas dalam artikel ini. Petenis unggulan pertama asal Jawa Timur, Jessy Rompies/Beatrice Gumulya, pun berhasil menyabet gelar juara di sektor ganda putri Piala PJ Gubernur 2023.

Hasil itu didapat setelah duet pemain kawakan Indonesia itu mengalahkan sang junior yang mewakili DKI Jakarta, Fitriana Sabrina/Fitriani Sabatini, di final. Mereka menang dengan skor 6-4 dan 6-3.

Bermain di Lapangan Tenis Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (16/12/2023) sore WIB, Jessy/Beatrice mendapat perlawanan sengit dari Fitriana/Fitriani sejak awal pertandingan. Mereka saling jual beli serangan dan kejar mengejar angka hingga mencapai skor 2-2.

Selepas itu, Jessy/Beatrice mampu memegang kendali permainan dengan variasi serangan bola-bola silang dan cegatan di depan net yang mereka lakukan. Alhasil, mereka mampu menjauh dan menutup set pertama dengan kemenangan di angka 6-4.

Pada set kedua, Fitriana/Fitriani mampu bangkit dan balik menekan sang senior. Mereka mendulang poin demi poin tanpa kesulitan untuk memimpin 3-0.

Akan tetapi, Jessy/Beatrice berhasil keluar dari tekanan dan menyamakan skor menjadi 3-3. Di sisi lain, Fitriani/Fitriana banyak melakukan error sendiri sehingga mereka bisa berbalik unggul 4-3 dan kemudian mengunci kemenangan dengan skor 6-3 di set kedua.