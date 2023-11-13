Digelar sebagai Pesta Rakyat Masyarakat Toba, Aquabike Jetski Championship 2023 Diharapkan Bisa Datangkan 80-100 ribu Penonton

AJANG Aquabike Jetski Championship 2023 yang akan digelar di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, diselenggarakan dengan harapan bisa menjadi pesta rakyat terutama untuk masyarakat sekitar. Sebanyak 80-100 ribu orang diharapkan bisa meramaikan gelaran selama lima hari itu.

Sebagaimana diketahui, Aquabike Jetski Championship 2023 akan dilangsungkan pada 22-26 November 2023 di Danau Toba. Ajang tersebut akan digelar di empat kabupaten berbeda, yakni Samosir, Karo, Dairi, dan Toba.

"Kali ini dalam lima hari, ekspektasi kami semoga (jumlah penonton) 80-100 ribu karena ini lima hari di empat kabupaten," ucap Direktur Marketing InJourney, Maya Watono, Senin (13/11/2023).

"Ini ke depannya bagaimana bis sustainable juga, maka kami juga kemas ini sebagai pesta rakyat danau Toba. Jadi, harapan kami ke depannya masyarakat Batak bisa pulang kampung kalau ada event ini," lanjutnya.

Maya melihat bahwa ajang tersebut bisa menjadi festival budaya yang menjadi pesta rakyat bagi masyarakat sekitar. Nantinya, dalam penyelenggaraan itu juga akan ada berbagai macam usaha UMKM yang turut meramaikan.