Aquabike Jetski World Championship 2023 Jadi Kesempatan Danau Toba dan Kebudayaan Batak Perkenalkan Diri kepada Dunia

AQUABIKE Jetski World Championship 2023 akan menjadi kesempatan Danau Toba perkenalkan diri kepada dunia. Olahraga air ini dijadwalkan terlaksana pada 22-26 November di empat kabupaten sekaligus, yaitu Toba, Karo, Dairi, dan Samosir.

Ada 128 pembalap dari 22 negara yang berpartisipasi dalam ajang Aquabike Jetski World Championship 2023 Danau Toba. Sebanyak 10 rider dari Indonesia nantinya juga akan tampil lewat jalur wild card.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, ditunjuk sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Aquabike Jetski Wolrd Championship 2023 di Danau Toba. Dia pun antusias agar penyelenggaraan turnamen tersebut dapat berdampak positif bagi industri olahraga air di Indonesia dan juga untuk mendapatkan kepercayaan dunia untuk penyelenggaraan event olahraga.

Bagi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, ini menjadi ajang untuk meningkatkan perekonomian dan juga menjadikan Danau Toba sebagai pusat pariwisata Sumatera Utara yang berpotensi dikenal dunia.

Senada dengan Sandiaga, Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata Injourney, Maya Watono, menyampaikan bahwa pagelaran ini menjadi event untuk kebudayaan karena Danau Toba berkesempatan untuk dikenal dunia. Selain balapan, nantinya juga akan ada acara pesta rakyat seperti Batak Art and Culture dan festival kuliner