Perbakin Targetkan Raih Banyak Kuota untuk Atlet Menembak di Olimpiade Paris 2024

JAKARTA - Ketua Umum Perbakin, Joni Supriyanto menargetkan pihaknya mendapat banyak kuota agar atlet cabor menembak bisa berlaga di Olimpiade Paris 2024.

"Jadi sampai hari ini, Perbakin belum mendapatkan kuota. Harapannya pada saat kita menjadi tuan rumah, kita dapat kuota," kata Joni saat penyelenggaraan Jakarta Journalist Shooting di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Sabtu (11/11/2023).

Joni bersyukur Jakarta menjadi tuan rumah perebutan kuota Olimpiade Paris. Sebanyak 16 kuota diperebutkan agar atlet bisa berlaga di Cabor Menembak pada Olimpiade Paris.

Joni menambahkan bahwa 16 kuota yang diperebutkan di Jakarta tersebut maksimal hanya 8 kuota yang bisa dicapai lantaran dalam satu negara, hanya boleh mengambil satu kuota dalam satu kejuaraan.

"Ada 16 kuota yang diperebutkan di Jakarta pada Januari nanti. Saya meminta support dari rekan-rekan semuanya untuk cabang olahraga menembak Indonesia agar mampu mendapatkan banyak kuota untuk di Paris," imbuhnya.