Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tim Menembak Indonesia Berprestasi di Asian Games 2023, Ketua Perbakin: Semoga Jadi Inspirasi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |14:16 WIB
Tim Menembak Indonesia Berprestasi di Asian Games 2023, Ketua Perbakin: Semoga Jadi Inspirasi
Cabor menembak sejauh ini jadi yang terbanyak menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: Andhika Huda/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Tim Menembak Indonesia menorehkan prestasi yang membanggakan di Asian Games 2023 Hangzhou, China. Ketua Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin), Joni Supriyanto, pun berharap pencapaian para atletnya bisa menginspirasi para pemuda-pemudi Tanah Air untuk tertarik terjun menggeluti olahraga menembak.

Ya, cabang olahraga menembak menjadi salah satu penyumbang medali terbanyak untuk Tim Merah-Putih di Asian Games 2023. Total mereka meraih dua medali emas dan tiga medali perunggu.

Joni pun melakukan penyambutan untuk para atletnya yang baru pulang dari Asian Games 2023. Acara tersebut berlangsung di Kantor Perbakin di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, pada Rabu (4/10/2023) pagi WIB.

Dalam acara tersebut, Joni memberikan apresiasi kepada para petembak Indonesia yang sudah membukukan prestasi di ajang empat tahunan itu. Sebuah piagam penghargaan diberikan kepada mereka yang mengibarkan bendera Merah-Putih di Hangzhou.

“Jadi hari ini kita penyambutan tim Asian Games karena semua nomor dari menembak sudah datang terakhir dari malam. Jadi hari ini kita ada penyambutan untuk mereka dan mengapresiasi apa yang sudah mereka raih selama Asian Games,” kata Joni kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu (4/10/2023).

Adapun dua medali emas tersebut diraih oleh Muhammad Sejahtera Dwi Putra. Dia menjadi yang terbaik di nomor 10 m Running Target Men dan 10 m Running Target Mixed Run Men.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement