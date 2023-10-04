Tim Menembak Indonesia Berprestasi di Asian Games 2023, Ketua Perbakin: Semoga Jadi Inspirasi

Cabor menembak sejauh ini jadi yang terbanyak menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: Andhika Huda/MPI)

JAKARTA – Tim Menembak Indonesia menorehkan prestasi yang membanggakan di Asian Games 2023 Hangzhou, China. Ketua Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin), Joni Supriyanto, pun berharap pencapaian para atletnya bisa menginspirasi para pemuda-pemudi Tanah Air untuk tertarik terjun menggeluti olahraga menembak.

Ya, cabang olahraga menembak menjadi salah satu penyumbang medali terbanyak untuk Tim Merah-Putih di Asian Games 2023. Total mereka meraih dua medali emas dan tiga medali perunggu.

Joni pun melakukan penyambutan untuk para atletnya yang baru pulang dari Asian Games 2023. Acara tersebut berlangsung di Kantor Perbakin di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, pada Rabu (4/10/2023) pagi WIB.

Dalam acara tersebut, Joni memberikan apresiasi kepada para petembak Indonesia yang sudah membukukan prestasi di ajang empat tahunan itu. Sebuah piagam penghargaan diberikan kepada mereka yang mengibarkan bendera Merah-Putih di Hangzhou.

“Jadi hari ini kita penyambutan tim Asian Games karena semua nomor dari menembak sudah datang terakhir dari malam. Jadi hari ini kita ada penyambutan untuk mereka dan mengapresiasi apa yang sudah mereka raih selama Asian Games,” kata Joni kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu (4/10/2023).

Adapun dua medali emas tersebut diraih oleh Muhammad Sejahtera Dwi Putra. Dia menjadi yang terbaik di nomor 10 m Running Target Men dan 10 m Running Target Mixed Run Men.