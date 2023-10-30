Perasaan Bagas Maulana/Shohibul Fikri Campur Aduk Usai Jadi Runner-up French Open 2023

RENNES - Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di French Open 2023 Super 750. Perasaan pasangan yang biasa dipanggil BaKri itu pun campur aduk usai laga final.

Ganda putra Indonesia itu tumbang dari Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen pada laga final di Glaz Arena, Rennes, Senin (30/10/2023) dini hari WIB. Bagas/Fikri menyerah 14-21, 21-10, dan 18-21.

Usai pertandingan, Bagas mengaku senang sekaligus kecewa. Namun, dia berharap bisa tampil lebih konsisten lagi ke depannya.

"Kami senang sekaligus kecewa. Senang karena kami bisa menembus dua final dalam dua minggu berturut-turut di level Super 750 tapi kecewa karena tadi sedikit lagi kami bisa menang dan juara," tutur Bagas, dikutip dari rilis resmi PBSI, Senin (30/10/2023).

"Ke depan semoga kami bisa lebih konsisten," tambah pemain berusia 25 tahun itu.

Sementara itu, Fikri memuji permainan Astrup/Rasmussen. Menurutnya, pasangan Denmark itu bermain cukup apik pada partai puncak.