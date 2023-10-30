Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Perasaan Bagas Maulana/Shohibul Fikri Campur Aduk Usai Jadi Runner-up French Open 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |12:26 WIB
Perasaan Bagas Maulana/Shohibul Fikri Campur Aduk Usai Jadi Runner-up French Open 2023
Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri harus puas menjadi runner-up (Foto: PBSI)
A
A
A

RENNES - Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di French Open 2023 Super 750. Perasaan pasangan yang biasa dipanggil BaKri itu pun campur aduk usai laga final.

Ganda putra Indonesia itu tumbang dari Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen pada laga final di Glaz Arena, Rennes, Senin (30/10/2023) dini hari WIB. Bagas/Fikri menyerah 14-21, 21-10, dan 18-21.

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri beraksi di semifinal Denmark Open 2023 (Foto: PBSI)

Usai pertandingan, Bagas mengaku senang sekaligus kecewa. Namun, dia berharap bisa tampil lebih konsisten lagi ke depannya.

"Kami senang sekaligus kecewa. Senang karena kami bisa menembus dua final dalam dua minggu berturut-turut di level Super 750 tapi kecewa karena tadi sedikit lagi kami bisa menang dan juara," tutur Bagas, dikutip dari rilis resmi PBSI, Senin (30/10/2023).

"Ke depan semoga kami bisa lebih konsisten," tambah pemain berusia 25 tahun itu.

Sementara itu, Fikri memuji permainan Astrup/Rasmussen. Menurutnya, pasangan Denmark itu bermain cukup apik pada partai puncak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/40/3037066/kisah-bule-prancis-yang-minta-dinikahi-jonatan-christie-patah-hati-karena-sang-pebulu-tangkis-sunting-wanita-lain-BHsB8PQEjB.jpg
Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie, Patah Hati karena sang Pebulu Tangkis Sunting Wanita Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/40/2916998/kisah-jonatan-christie-dapat-teriakan-kata-kata-positif-dari-sang-pelatih-hingga-juara-di-french-open-2023-Ejifw29xSl.jpg
Kisah Jonatan Christie, Dapat Teriakan Kata-Kata Positif dari sang Pelatih hingga Juara di French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916782/pengakuan-jonatan-christie-yang-merasa-emosional-usai-juarai-french-open-2023-IcFPSl4BQX.jpg
Pengakuan Jonatan Christie yang Merasa Emosional Usai Juarai French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/40/2914240/momen-bagas-maulana-shohibul-fikri-bersikap-tengil-kepada-wakil-denmark-di-final-french-open-2023-h1fyia41NH.jpg
Momen Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bersikap Tengil kepada Wakil Denmark di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/40/2912772/kisah-jonatan-christie-yang-diajak-menikah-bule-prancis-di-final-french-open-2023-63DbwibcYz.jpg
Kisah Jonatan Christie yang Diajak Menikah Bule Prancis di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/40/2912410/momen-haru-dan-sedih-jonatan-christie-saat-dipeluk-hangat-sang-pelatih-irwansyah-usai-juara-french-open-2023-3Zibg7cER9.jpg
Momen Haru dan Sedih Jonatan Christie saat Dipeluk Hangat sang Pelatih Irwansyah Usai Juara French open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement