Pengakuan Jonatan Christie yang Merasa Emosional Usai Juarai French Open 2023

PENGAKUAN Jonatan Christie yang merasa emosional usai juarai French Open 2023. Sebab, itu merupakan titel di turnamen level super 750 untuk pertama kalinya dalam karier sang pebulu tangkis tunggal putra Indonesia.

Jojo – sapaan Jonatan – tampil gemilang dalam turnamen yang digelar di Oktober 2023 lalu tersebut. Dia sampai ke final dan sukses mengalahkan wakil China, Li Shi Feng, dengan skor 21-18 dan 21-13.

Hasil tersebut pun memutus catatan buruknya setelah gugur di babak 32 besar berturut-turut di nomor perorangan Asian Games 2022 dan Denmark Open 2023. Padahal sebelumnya, pemain rangking empat dunia itu juga sukses naik podium pertama di Hong Kong Open 2023.

Kendati tiba-tiba bangkit dari keterpurukannya, Jonatan menilai gelar juara French Open 2023 yang diraihnya itu bukanlah sebuah kejutan walaupun dia memang tak pernah menargetkan untuk juara. Sebab, dia hanya ingin menikmati momen-momen permainannya di setiap pertandingannya setelah sebelumnya selalu gugur di babak pertama.

“Jujur sih ya kejutan sih enggak (juara Super 750 perdana di French Open 2023), maksudnya berjalannya waktu aja gitu. Awal-awal memang enggak ada kepikiran buat juara sih jujur, cuman lebih mau nikmatin pertandingannya, momen-momennya, apalagi sebelum-sebelumnya selalu tersingkir di babak-babak awal tuh,” kata Jonatan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, pada Rabu (11/8/2023).

“Jadi ya ada sedikit hal yang cukup, mengganggu sih nggak, tapi lebih ke was-was kali ya, makanya pas liat drawing lawan Nishimoto, wah enggak gampang. Jadi yaudah deh usahain semaksimal aja dari babak pertama itu, jadi enggak mikir terlalu jauh sih,” tambahnya.