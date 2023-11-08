Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pengakuan Jonatan Christie yang Merasa Emosional Usai Juarai French Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |17:20 WIB
Pengakuan Jonatan Christie yang Merasa Emosional Usai Juarai French Open 2023
Jonatan Christie mengaku emosional saat juarai French Open 2023 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

PENGAKUAN Jonatan Christie yang merasa emosional usai juarai French Open 2023. Sebab, itu merupakan titel di turnamen level super 750 untuk pertama kalinya dalam karier sang pebulu tangkis tunggal putra Indonesia.

Jojo – sapaan Jonatan – tampil gemilang dalam turnamen yang digelar di Oktober 2023 lalu tersebut. Dia sampai ke final dan sukses mengalahkan wakil China, Li Shi Feng, dengan skor 21-18 dan 21-13.

Jonatan Christie

Hasil tersebut pun memutus catatan buruknya setelah gugur di babak 32 besar berturut-turut di nomor perorangan Asian Games 2022 dan Denmark Open 2023. Padahal sebelumnya, pemain rangking empat dunia itu juga sukses naik podium pertama di Hong Kong Open 2023.

Kendati tiba-tiba bangkit dari keterpurukannya, Jonatan menilai gelar juara French Open 2023 yang diraihnya itu bukanlah sebuah kejutan walaupun dia memang tak pernah menargetkan untuk juara. Sebab, dia hanya ingin menikmati momen-momen permainannya di setiap pertandingannya setelah sebelumnya selalu gugur di babak pertama.

“Jujur sih ya kejutan sih enggak (juara Super 750 perdana di French Open 2023), maksudnya berjalannya waktu aja gitu. Awal-awal memang enggak ada kepikiran buat juara sih jujur, cuman lebih mau nikmatin pertandingannya, momen-momennya, apalagi sebelum-sebelumnya selalu tersingkir di babak-babak awal tuh,” kata Jonatan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, pada Rabu (11/8/2023).

“Jadi ya ada sedikit hal yang cukup, mengganggu sih nggak, tapi lebih ke was-was kali ya, makanya pas liat drawing lawan Nishimoto, wah enggak gampang. Jadi yaudah deh usahain semaksimal aja dari babak pertama itu, jadi enggak mikir terlalu jauh sih,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/40/3037066/kisah-bule-prancis-yang-minta-dinikahi-jonatan-christie-patah-hati-karena-sang-pebulu-tangkis-sunting-wanita-lain-BHsB8PQEjB.jpg
Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie, Patah Hati karena sang Pebulu Tangkis Sunting Wanita Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/40/2916998/kisah-jonatan-christie-dapat-teriakan-kata-kata-positif-dari-sang-pelatih-hingga-juara-di-french-open-2023-Ejifw29xSl.jpg
Kisah Jonatan Christie, Dapat Teriakan Kata-Kata Positif dari sang Pelatih hingga Juara di French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/40/2914240/momen-bagas-maulana-shohibul-fikri-bersikap-tengil-kepada-wakil-denmark-di-final-french-open-2023-h1fyia41NH.jpg
Momen Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bersikap Tengil kepada Wakil Denmark di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/40/2912772/kisah-jonatan-christie-yang-diajak-menikah-bule-prancis-di-final-french-open-2023-63DbwibcYz.jpg
Kisah Jonatan Christie yang Diajak Menikah Bule Prancis di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/40/2912410/momen-haru-dan-sedih-jonatan-christie-saat-dipeluk-hangat-sang-pelatih-irwansyah-usai-juara-french-open-2023-3Zibg7cER9.jpg
Momen Haru dan Sedih Jonatan Christie saat Dipeluk Hangat sang Pelatih Irwansyah Usai Juara French open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/40/2911636/update-ranking-bwf-kelar-french-open-2023-jonatan-christie-melejit-ke-4-besar-bagas-fikri-dan-apriyani-fadia-kompak-naik-2-peringkat-g3tzthiGWY.jpg
Update Ranking BWF Kelar French Open 2023: Jonatan Christie Melejit ke 4 Besar, Bagas/Fikri dan Apriyani/Fadia Kompak Naik 2 Peringkat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement