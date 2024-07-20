Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie, Patah Hati karena sang Pebulu Tangkis Sunting Wanita Lain!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |15:19 WIB
Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie, Patah Hati karena sang Pebulu Tangkis Sunting Wanita Lain!
Jonatan Christie pernah diajak menikah oleh bule Prancis tetapi kemudian mempersunting Shania Junianatha (Foto: Instagram/@jonatanchristieofficial)
A
A
A

KISAH bule Prancis yang minta dinikahi Jonatan Christie menarik untuk diulas. Sebab, sang perempuan harus patah hati karena pemain Indonesia itu menikahi pujaan hatinya di Tanah Air.

Momen unik terjadi di French Open 2023. Jonatan keluar sebagai juara usai mengalahkan Li Shi Feng, di babak final, 29 Oktober 2023.

Bule Prancis minta dinikahi Jonatan Christie

Menariknya, ada pemandangan yang tak biasa di tribun Glaz Arena, Rennes. Seperti video yang diunggah akun Instagram @jonatanchristiefans97, ada bule Prancis yang tertangkap kamera minta dinikahi Jonatan saat laga final French Open 2023 berlangsung.

Marry me Jonatan Christie,” tulis suporter bule Prancis itu disertai emoji love di papan yang dibawanya, dikutip dari akun Instagram @jonatanchristiefans97.

Dari segi perawakannya, tampang bule Prancis yang minta dinikahi Jonatan itu agak berisi. Wajahnya berbentuk persegi, rambut panjang ada yang diikat seperti tambang dengan perpaduan warna coklat agak keputih-putihan.

Tak pelak, kelakuan bule Prancis itu langsung jadi bahan gunjingan badminton lovers Tanah Air. Bahkan, kekasih Jojo, Shania Junianatha, langsung mengunggah ulang aksi di Instagram pribadinya @shanju.

Halaman:
1 2
