Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Final French Open 2023: Bagas/Fikri Runner-up usai Kalah dari Ganda Denmark

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |00:20 WIB
Final French Open 2023: Bagas/Fikri Runner-up usai Kalah dari Ganda Denmark
Bagas/Fikri runner-up di French Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

RENNES- Ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, harus puas menjadi runner up di French Open 2023. Mereka dikandaskan oleh wakil Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen dengan skor 14-21, 21-10, dan 18-21.

Pertandingan final itu digelar di Glaz Arena, Rennes, Prancis, pada Minggu (29/10/2023). Gugurnya Bagas/Fikri membuat Indonesia hanya punya satu wakil yang juara di French Open 2023 yakni Jonatan Christie.

Penampilan Bagas/Fikri di gim pertama kurang meyakinkan. Mereka kecolongan banyak poin di permainan pertama tersebut.

Astrup/ Rasmussen mampu tampil menonjol. Mereka terus memberikan perlawanan sengit atas wakil Tanah Air itu dan mengantongi skor 21-14.

Di gim kedua, Bagas/Fikri tidak ingin jatuh di lobang yang sama. Mereka berusaha bangkit membalikkan keadaan dan berhasil memaksa lawan bermain rubber game usai menang 21-10.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/40/3037066/kisah-bule-prancis-yang-minta-dinikahi-jonatan-christie-patah-hati-karena-sang-pebulu-tangkis-sunting-wanita-lain-BHsB8PQEjB.jpg
Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie, Patah Hati karena sang Pebulu Tangkis Sunting Wanita Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/40/2916998/kisah-jonatan-christie-dapat-teriakan-kata-kata-positif-dari-sang-pelatih-hingga-juara-di-french-open-2023-Ejifw29xSl.jpg
Kisah Jonatan Christie, Dapat Teriakan Kata-Kata Positif dari sang Pelatih hingga Juara di French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916782/pengakuan-jonatan-christie-yang-merasa-emosional-usai-juarai-french-open-2023-IcFPSl4BQX.jpg
Pengakuan Jonatan Christie yang Merasa Emosional Usai Juarai French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/40/2914240/momen-bagas-maulana-shohibul-fikri-bersikap-tengil-kepada-wakil-denmark-di-final-french-open-2023-h1fyia41NH.jpg
Momen Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bersikap Tengil kepada Wakil Denmark di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/40/2912772/kisah-jonatan-christie-yang-diajak-menikah-bule-prancis-di-final-french-open-2023-63DbwibcYz.jpg
Kisah Jonatan Christie yang Diajak Menikah Bule Prancis di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/40/2912410/momen-haru-dan-sedih-jonatan-christie-saat-dipeluk-hangat-sang-pelatih-irwansyah-usai-juara-french-open-2023-3Zibg7cER9.jpg
Momen Haru dan Sedih Jonatan Christie saat Dipeluk Hangat sang Pelatih Irwansyah Usai Juara French open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement