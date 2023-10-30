Final French Open 2023: Bagas/Fikri Runner-up usai Kalah dari Ganda Denmark

RENNES- Ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, harus puas menjadi runner up di French Open 2023. Mereka dikandaskan oleh wakil Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen dengan skor 14-21, 21-10, dan 18-21.

Pertandingan final itu digelar di Glaz Arena, Rennes, Prancis, pada Minggu (29/10/2023). Gugurnya Bagas/Fikri membuat Indonesia hanya punya satu wakil yang juara di French Open 2023 yakni Jonatan Christie.

Penampilan Bagas/Fikri di gim pertama kurang meyakinkan. Mereka kecolongan banyak poin di permainan pertama tersebut.

Astrup/ Rasmussen mampu tampil menonjol. Mereka terus memberikan perlawanan sengit atas wakil Tanah Air itu dan mengantongi skor 21-14.

Di gim kedua, Bagas/Fikri tidak ingin jatuh di lobang yang sama. Mereka berusaha bangkit membalikkan keadaan dan berhasil memaksa lawan bermain rubber game usai menang 21-10.