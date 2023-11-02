Kisah Jonatan Christie yang Diajak Menikah Bule Prancis di Final French Open 2023

KISAH Jonatan Christie yang diajak menikah bule Prancis di final French Open 2023 akan dibahas di sini. Hal tersebut bahkan sampai mencuri perhatian Shania Junianatha, kekasih dari Jonatan Christie.

Jojo – julukan Jonatan Christie – tampil apik dalam turnamen French Open 2023 yang digelar pada akhir Oktober 2023 lalu. Dia sukses mencapai final dengan menghadapi tunggal putra China, Li Shi Feng, pada Minggu (29/10/2023) malam WIB.

Di tengah pertandingan yang digelar di Glaz Arena, Prancis, ada pemandangan unik di tribun. Seorang wanita membawa pesan bertuliskan agar Jojo menikahi dirinya.

“Marry me Jonatan Christie,” tulis sang perempuan, diiringi dengan simbol-simbol hati berwarna merah pertanda jatuh cinta.

Hal ini pun mencuri perhatian Shania Junianatha, kekasih Jonatan Christie di Instagram. Melalui akun Instagram-nya, @shanju, sosok yang akrab disapa Shanju tersebut hanya bisa tertawa sembari merasa gemas.