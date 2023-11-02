Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Jonatan Christie yang Diajak Menikah Bule Prancis di Final French Open 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |04:04 WIB
Kisah Jonatan Christie yang Diajak Menikah Bule Prancis di Final French Open 2023
Jonatan Christie diajak menikah bule Prancis di final French Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH Jonatan Christie yang diajak menikah bule Prancis di final French Open 2023 akan dibahas di sini. Hal tersebut bahkan sampai mencuri perhatian Shania Junianatha, kekasih dari Jonatan Christie.

Jojo – julukan Jonatan Christie – tampil apik dalam turnamen French Open 2023 yang digelar pada akhir Oktober 2023 lalu. Dia sukses mencapai final dengan menghadapi tunggal putra China, Li Shi Feng, pada Minggu (29/10/2023) malam WIB.

Jonatan Christie

Di tengah pertandingan yang digelar di Glaz Arena, Prancis, ada pemandangan unik di tribun. Seorang wanita membawa pesan bertuliskan agar Jojo menikahi dirinya.

“Marry me Jonatan Christie,” tulis sang perempuan, diiringi dengan simbol-simbol hati berwarna merah pertanda jatuh cinta.

Hal ini pun mencuri perhatian Shania Junianatha, kekasih Jonatan Christie di Instagram. Melalui akun Instagram-nya, @shanju, sosok yang akrab disapa Shanju tersebut hanya bisa tertawa sembari merasa gemas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/40/3037066/kisah-bule-prancis-yang-minta-dinikahi-jonatan-christie-patah-hati-karena-sang-pebulu-tangkis-sunting-wanita-lain-BHsB8PQEjB.jpg
Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie, Patah Hati karena sang Pebulu Tangkis Sunting Wanita Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/40/2916998/kisah-jonatan-christie-dapat-teriakan-kata-kata-positif-dari-sang-pelatih-hingga-juara-di-french-open-2023-Ejifw29xSl.jpg
Kisah Jonatan Christie, Dapat Teriakan Kata-Kata Positif dari sang Pelatih hingga Juara di French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916782/pengakuan-jonatan-christie-yang-merasa-emosional-usai-juarai-french-open-2023-IcFPSl4BQX.jpg
Pengakuan Jonatan Christie yang Merasa Emosional Usai Juarai French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/40/2914240/momen-bagas-maulana-shohibul-fikri-bersikap-tengil-kepada-wakil-denmark-di-final-french-open-2023-h1fyia41NH.jpg
Momen Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bersikap Tengil kepada Wakil Denmark di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/40/2912410/momen-haru-dan-sedih-jonatan-christie-saat-dipeluk-hangat-sang-pelatih-irwansyah-usai-juara-french-open-2023-3Zibg7cER9.jpg
Momen Haru dan Sedih Jonatan Christie saat Dipeluk Hangat sang Pelatih Irwansyah Usai Juara French open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/40/2911636/update-ranking-bwf-kelar-french-open-2023-jonatan-christie-melejit-ke-4-besar-bagas-fikri-dan-apriyani-fadia-kompak-naik-2-peringkat-g3tzthiGWY.jpg
Update Ranking BWF Kelar French Open 2023: Jonatan Christie Melejit ke 4 Besar, Bagas/Fikri dan Apriyani/Fadia Kompak Naik 2 Peringkat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement