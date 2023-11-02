Momen Haru dan Sedih Jonatan Christie saat Dipeluk Hangat sang Pelatih Irwansyah Usai Juara French open 2023

MOMEN haru dan sedih Jonatan Christie saat dipeluk hangat oleh sang pelatih Irwansyah usai juara di French Open 2023 akan diulas Okezone di artikel ini. Seperti diketahui, tunggal putra andalan Indonesia, Jonatan Christie baru saja meraih podium juara di turnamen level 750, French Open 2023.

Pada babak final, pebulutangkis yang akrab disapa Jojo itu berhasil mengalahkan wakil China, Li Shi Feng. Jojo sukses mengalahkan juara All England 2022 itu dengan dramatis melalui drama rubber game, 16-21, 21-15, dan 21-14.

Momen menarik terlihat tepat setelah Jojo meraih poin terakhir dan memastikan diri menjadi juara. Tanpa melakukan selebrasi berlebihan pebulutangkis berusia 26 tahun itu memilih untuk langsung menghampiri sang pelatih dan memeluknya dengan hangat.

Saat berjalan ataupun berpelukan, terlihat dengan jelas jika mata Jonatan Christie berkaca-kaca. Jojo tampak tak percaya bahwa dirinya mampu menjuarai ajang level 750 itu dan menjadikan French Open 2023 ini menjadi gelar turnamen 750 pertamanya.

Terlebih lagi, perjalanan Jojo sampai menjadi juara di French Open 2023 sangatlah tidak mudah. Di babak 32 besar saja, Jojo sudah harus berhadapan dengan tunggal putra andalan Jepang, Kenta Nishimoto.

Di babak perempatfinal, dirinya juga menghadapi tunggal putra Jepang lain yang menjadi finalis BWF World Championship 2023, Kodai Naraoka. Kemudian di babak semifinal, dirinya melawan juara dunia tahun 2021 asal Singapura, Loh Kean Yew.