Momen Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bersikap Tengil kepada Wakil Denmark di Final French Open 2023

BAGAS Maulana/Shohibul Fikri berkisah tentang aksi tengilnya pada pertandingan final French Open 2023. Pada saat itu, mereka bertanding kontrak pasangan berpengalaman Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.

Fikri tampil dengan cukup energik hingga menarik perhatian karena aksi tengilnya dalam laga tersebut. Dalam suatu waktu, dia hendak mengambil shuttlecok ketika sudah menyadari bahwa itu akan keluar dari lapangan.

Seakan seperti gerakan mengecoh, tindakan tersebut ternyata cukup mengganggu konsentrasi Astrup/Rasmussen. Hal ini pun diakui Fikri untuk mengganggu pasangan Denmark tersebut.

Sebab, pemain asal Bandung itu sadar ketika berhadapan dengan Astrup/Rasmussen, maka bermain secara mental juga berpengaruh. Karena itu, ia mencoba berani dan menunjukkan aksi tengil tersebut kepada Astrup/Rasmussen.

"Sebenarnya kita juga tahu pola mereka gimana, Astrup/Rasmussen kan selain pola permainan, menyerang main mental juga," ucap Fikri kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung.