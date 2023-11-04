Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Momen Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bersikap Tengil kepada Wakil Denmark di Final French Open 2023

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |09:26 WIB
Momen Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bersikap Tengil kepada Wakil Denmark di Final French Open 2023
Bagas Maulana/Shohibul Fikri akui bersikap tengil di final French Open 2023 (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

BAGAS Maulana/Shohibul Fikri berkisah tentang aksi tengilnya pada pertandingan final French Open 2023. Pada saat itu, mereka bertanding kontrak pasangan berpengalaman Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.

Fikri tampil dengan cukup energik hingga menarik perhatian karena aksi tengilnya dalam laga tersebut. Dalam suatu waktu, dia hendak mengambil shuttlecok ketika sudah menyadari bahwa itu akan keluar dari lapangan.

Bagas Maulana/Shohibul Fikri

Seakan seperti gerakan mengecoh, tindakan tersebut ternyata cukup mengganggu konsentrasi Astrup/Rasmussen. Hal ini pun diakui Fikri untuk mengganggu pasangan Denmark tersebut.

Sebab, pemain asal Bandung itu sadar ketika berhadapan dengan Astrup/Rasmussen, maka bermain secara mental juga berpengaruh. Karena itu, ia mencoba berani dan menunjukkan aksi tengil tersebut kepada Astrup/Rasmussen.

"Sebenarnya kita juga tahu pola mereka gimana, Astrup/Rasmussen kan selain pola permainan, menyerang main mental juga," ucap Fikri kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/40/3037066/kisah-bule-prancis-yang-minta-dinikahi-jonatan-christie-patah-hati-karena-sang-pebulu-tangkis-sunting-wanita-lain-BHsB8PQEjB.jpg
Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie, Patah Hati karena sang Pebulu Tangkis Sunting Wanita Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/40/2916998/kisah-jonatan-christie-dapat-teriakan-kata-kata-positif-dari-sang-pelatih-hingga-juara-di-french-open-2023-Ejifw29xSl.jpg
Kisah Jonatan Christie, Dapat Teriakan Kata-Kata Positif dari sang Pelatih hingga Juara di French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916782/pengakuan-jonatan-christie-yang-merasa-emosional-usai-juarai-french-open-2023-IcFPSl4BQX.jpg
Pengakuan Jonatan Christie yang Merasa Emosional Usai Juarai French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/40/2912772/kisah-jonatan-christie-yang-diajak-menikah-bule-prancis-di-final-french-open-2023-63DbwibcYz.jpg
Kisah Jonatan Christie yang Diajak Menikah Bule Prancis di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/40/2912410/momen-haru-dan-sedih-jonatan-christie-saat-dipeluk-hangat-sang-pelatih-irwansyah-usai-juara-french-open-2023-3Zibg7cER9.jpg
Momen Haru dan Sedih Jonatan Christie saat Dipeluk Hangat sang Pelatih Irwansyah Usai Juara French open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/40/2911636/update-ranking-bwf-kelar-french-open-2023-jonatan-christie-melejit-ke-4-besar-bagas-fikri-dan-apriyani-fadia-kompak-naik-2-peringkat-g3tzthiGWY.jpg
Update Ranking BWF Kelar French Open 2023: Jonatan Christie Melejit ke 4 Besar, Bagas/Fikri dan Apriyani/Fadia Kompak Naik 2 Peringkat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement