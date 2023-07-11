5 Atlet Pencak Silat Super Cantik Asal Indonesia, Nomor 1 Sabet Medali Emas Asian Games 2018!

5 atlet pencak silat super cantik asal Indonesia akan diulas Okezone. Salah satu cabang seni bela diri tradisional asal Indonesia ini, yakni pencak silat, tak hanya diminati oleh kaum adam saja, namun juga kaum hawa.

Ada banyak atlet wanita yang menekuni seni bela diri pencak silat. Mereka tak hanya memiliki ketahanan fisik dan mentalitas yang kuat, namun keberanian serta rasa percaya diri yang tinggi. Tak hanya itu, para atlet wanita dalam cabang olahraga ini juga dikenal memiliki paras yang ayu.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (11/7/2023), berikut 5 atlet pencak silat super cantik asal Indonesia yang mungkin belum Anda ketahui.

5. Pipiet Kamelia





Atlet pencak silat asal Indonesia yang dikenal memiliki paras cantik yang pertama adalah Pipiet Kamelia. Atlet berusia 28 tahun ini juga dikenal memiliki prestasi yang gemilang dalam cabang olahraga pencak silat.

Diketahui, Pipiet pernah meraih medali perunggu PON 2012, medali perak Belgium Open 2018, medali perunggu Kejuaraan Dunia Pencak Silat 2016, medali perak SEA Games Malaysia, dan medali emas Asian Games 2018.

Dengan parasnya yang ayu, Pipiet Kamelia kerap mendapatkan endorse dari produk kecantikan di akun Instagramnya @pietkamelia.

4. Jeni Kause





Lalu, ada sosok Jeni Kause, atlet pencak silat dengan wajah manis khas Indonesia Timur. Jeni Kause sendiri tergolong sebagai atlet muda berprestasi.

Jeni pernah meraih medali emas Kejuaraan Dunia Belgia Open 2019. Kepastian itu didapat usai dirinya mengalahkan pesilat asal Thailand di Kelas C Putri.