LOMBOK – Director of Fund Development and Communications SOS Children’s Villages, Sumanda Tondang punya harapan besar melihat sambutan baik ajang Bike To Care 2023 Lombok Loop 370 Km. Ia pun mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi banyak orang, terlebih lagi khususnya para pesepeda.

"Dengan kegiatan Bike To Care ini bisa dapat menginspirasi semua orang. Bahwasanya berbuat baik itu bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah sepeda," katanya.

"Lewat kayuhannya sepedanya bisa berdampak sosial kepada anaka-anak Indonesia dalam hal pendidikan," tambahnya.

Untuk diketahui kembali, SOS Children’s Villages mengadakan ajang Bike To Care 2023 Lombok Loop 370 Km dalam rangka membantu anak di Indonesia, yang berisiko kehilangan pengasuhan orang tua. Event itu pun sudah dimulai sejak 4 Februari dan berakhir hari ini, Minggu (5/2/2023).

Ajang ini pun diikuti oleh 55 pesepeda dari seluruh Nusantara. Dengan misi membantu anak Indonesia, para pesepeda bersemangat untuk ikut ajang ini.

Di hari ini, para peseda kembali mengayuh sepeda mereka sejauh 220 km, yang dimulai dari Holiday Resort, Senggigi pagi tadi pukul 06.00 WITA. Mereka akan menuju titik start awal di Mandalika Beach Park, Kuta yang dijadwalkan tiba sore pukul 16.00 WITA.

Meski cuaca hari ini cenderung mendung, bahkan gerimis, tak ada niat sedikitpun para pesepeda untuk mengundurkan diri. Hal tersebut terlihat saat terompet dibunyikan oleh panitia. Sorak sorai bergemuruh ketika salah satu panitia mengucapkan hitungan mundur.

Sebelumnya, para peserta telah menyelesaikan misi di hari pertama denga mengayuh sepeda sejauh 150 Km. Di mana mereka tiba di titik akhir hari pertama (Sabtu, 4 Februari 2023) lebih awal dari perkiraanya.

Adapun, pada acara Bike To Care kali ini mengangkat tema #MengayuhUntukAnak serta mengusung konsep Ultra-Distance Cycling 370 kilometer. Mereka semua bergabung dalam kategori Full Course untuk menyelesaikan rute Bike To Care 2023 sejauh 370 kilometer demi kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Mereka juga bersama-sama dengan para pesepeda yang terdaftar, ikut menggalang donasi dan mempromosikan kegiatan Bike To Care ini. Hal itu bertujuan agar lebih banyak masyarakat yang bergabung untuk memberikan dukungannya. Seluruh hasil penggalangan dana Bike To Care 2023 nantinya akan diperuntukkan bagi pemenuhan hak-hak anak terancam kehilangan pengasuhan orang tua melalui SOS Children’s Villages Indonesia. Hak-hak anak tersebut meliputi hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi demi masa depan anak Indonesia. Adapun pada event Bike To Care kali ini telah terhimpun sebanyak Rp340.255.042 juta update per Sabtu 4 Februari 2023 pukul 15.06 WIB. Meski Bike To Care 2023 berakhir hari ini, penggalangan dana baru ditutup pada 19 Februari 2023.