SEBANYAK 55 pesepeda ramaikan Bike To Care 2023 Lombok Loop 370 Km. Ajang itu bertujuan untuk mewujudkan misi Anak Indonesia Tangguh, yang diprakarsai SOS Children’s Villages.

Sekadar diketahui, SOS Children’s Villages merupakan lembaga non pemerintah, yang fokus memberikan pengasuhan alternatif berbasis keluarga bagi anak-anak yang berisiko kehilangan pengasuhan orang tua. Event itu pun sudah dimulai sejak 4 Februari dan bakal berakhir hari ini, Minggu (5/2/2023).

Sejak awal 55 pesepeda yang ambil bagian sudah siap mengikuti ajang ini. Dengan misi membantu anak Indonesia, para pesepeda bersemangat untuk ikut ajang ini.

55 pesepeda tersebut tak hanya mengayuh mengelilingi Lombok, tetapi juga berbagi kebaikan dengan melakukan penggalangan dana melalui halaman donasi atas nama masing-masing pesepeda. Perhelatan offline Bike To Care 2023 akan dibagi menjadi dua kategori.

Adapun kategori itu meliputi Full Course (370KM) dan Half Course (150KM) dengan konsep amal dan dukungan penuh diakomodasi dan konsumsi bagi para pesepeda. Pada hari pertama, Sabtu, 4 Februari 2023 seluruh pesepeda kategori Full Course dan Half Course memulai perjalan mereka di start gate yang berlokasi di Mandalika Beach Park, Kuta.

Para peserta akan mengayuh sejauh 150 kilometer hingga menuju Gate Finish di Holiday Resort, Senggigi. Bagi para pesepeda dengan kategori Half Course perjuangan telah selesai, namun bagi para pesepeda dengan kategori Full Course perjuangan mereka bakal berlanjut hari ini, Minggu (5/2/2023).

Di antara para pesepeda yang luar biasa, juga turut berpartisipasi atlet triathlon, Chaidir Akbar. Kemudian ajang ini juga diikuti pasangan selebritis Tanah Air, Soraya Larasati dan Dony Almadi, serta tak tertinggal Angel Cahyadi yang merupakan pegiat sepeda dan #PejuangAnak. Seluruh hasil penggalangan dana Bike To Care 2023 nantinya akan diperuntukkan bagi pemenuhan hak-hak anak telah/terancam kehilangan pengasuhan orang tua melalui SOS Children’s Villages Indonesia. Hak-hak anak tersebut meliputi hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi demi masa depan anak Indonesia.