SEBANYAK 4 pebulu tangkis dunia yang pernah diserang netizen Indonesia akan dibahas dalam artikel ini. Netizen Indonesia dikenal kompak dan tak kenal ampun saat menyerang sasarannya.

Biasanya, netizen menyerang ketika nama Indonesia diinjak-injak di kancah perbulu tangkisan internasional. Lantas, siapa saja pebulu tangkis dunia yang pernah diserang netizen Indonesia?

Berikut 4 pebulu tangkis dunia yang pernah diserang netizen Indonesia:

4. Mathias Boe

Pelatih ganda putra India, Mathias Boe, sempat menjadi musuh publik Istora Senayan, tepatnya ketika turun di Indonesia Open 2017 bersama sang pasangan di nomor ganda putra, Carsten Mogensen. Setelah mengalahkan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di semifinal, Mathias Boe terlihat melakukan selebrasi dengan berjoget ria.

Kelar melakukan joget, akun media sosial Mathias Boe pun diserang netizen. Tak hanya netizen, penonton yang menyaksikan laga final Indonesia Open 2017 di Istora Senayan juga menyindir Mathias Boe dengan mengeluarkan kalimat “Go Home Denmark” atau “Pulang lah ke Denmark”. Ternyata kalimat itu diakui Boe sangat menyakiti hatinya.

"Mungkin ini bisa jadi bahan bercandaan bagi kalian tapi itu tidak lucu," ucap Mathias Boe,

"Saya menerima ratusan pesan di media sosial, saya marah kepada mereka. Bahkan tadi ada teriakan 'Go home Denmark'. Itu kata kata yang tidak menghormati. Saya pikir itu tidak lucu," lanjut pemenang Piala Thomas 2016 ini.

3. Chirag Shetty

(Chirag Shetty (kanan)

Chirag Shetty/Satwiksairaj Rankireddy membela India di nomor kedua final Piala Thomas 2022 yang mempertemukan timnya kontra Indonesia. Hanya saja, aksi mengulur waktu-waktu yang dilakukan Chirag Shetty membuat netizen naik pitam.

“King of delay,” tulis akun @windafebriantii_ pada kolom komentar unggahan milik Chirag Shetty,” Senin (16/5/2022).

“Kurangin delay nya pak,” tulis akun @anaaa0415.

“Sebenarnya, kami senang melihat India menang, tetapi cara kalian berdua (Shetty/Rankireddy) melakukan delay waktu dan berbisik sangat menyebalkan. Tapi selamat,” tulis akun @andiniayuningtyas.

Aksi mengulur-ulur waktu membuat mereka menang 21-18, 21-23, 19-21 atas sang lawan, Mohammad Ahsan/Kevin Sanjaya. Kemenangan ini membuat India unggul 2-0, sebelum akhirnya India menang 3-0 atas Indonesia di final Piala Thomas 2022.

2. Lu Ching Yao/Yang Po Han

Lu Ching Yao/Yang Po Han menyingkirkan wakil Indonesia, Leo Rolly/Daniel Marthin di babak pertama French Open 2021. Dalam laga tersebut, Lu Ching Yao/Yang Po Han menang dengan skor 24-22 dan 21-17.

Namun, aksi Lu Ching Yao/Yang Po Han yang sering berteriak dinilai netizen Indonesia sebagai bentuk intimidasi mereka kepada Leo/Daniel. Alhasil, netizen menyerang Instagram mereka dan Lu Ching Yao/Yang Po Han langsung membuat klarifikasi.

“Pertama-tama, terima kasih banyak untuk Marthin dan Leo. Di game pertama, mereka bermain sangat baik dan kami berada di ambang kekalahan,” tulis Lu dalam postingan di akun Instagram pribadinya, Kamis (28/10/2021).

“Di usia yang begitu muda, saya sangat terkesan dengan keterampilan mereka dan percaya bahwa mereka memiliki potensi untuk menjadi bintang berikutnya. Juga terima kasih kepada pelatih kami karena telah menunjukkan arah dan melalui saat-saat sulit bersama kami,” lanjutnya.

1. Yeremia Erich Yoche Rambitan

Berbeda dengan yang lain, nama yang satu ini justru berasal dari Indonesia. Yeremia Erich Yoche Rambitan menjadi viral karena pelecehan lewat kata-kata yang dilakukan pebulu tangkis nomor ganda putra ini kepada salah satu volunteer SEA Games 2021 Vietnam.

“I love you and I want to f**k you,” ucap Yeremia dalam live TikTok kepada salah satu Volunteer SEA Games 2021.

Alhasil, netizen pun kesal kepada Yeremia Erich Yoche Rambitan. Netizen kesal karena ini bukan yang pertama Yeremia Erich Yoche Rambitan melakukan aksi kontroversial.

Akibatnya, Instagram Yeremia Erich Yoche Rambitan diserang netizen. Tak lama setelah itu, akun Instagram Yeremia Erich Yoche Rambitan yakni @yeremia_rambitan menghilang. Siang tadi, juara Asia 2022 itu pun mengucapkan permohonan maaf.

“Halo semuanya, atas nama saya pribadi, Yeremia, saya minta maaf kepada PBSI, Tim NOC Indonesia, dan pecinta bulutangkis Indonesia. Saya menyesali perbuatan saya yang khilaf saat bercanda dengan perkataan-perkataan saya,” ujar Yeremia, dalam akun Instagram PBSI, Rabu (25/5/2022).

“Pelatih sudah menegur saya dengan keras dan juga saya sudah meminta maaf kepada volunteer tersebut. Sekali lagi saya meminta maaf kepada semuanya, ujar pasangan dari Pramudya Kusumawardana itu.