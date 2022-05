PEBULU tangkis Indonesia, Yeremia Erich Yoche Rambitan mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh pecinta bulu tangkis Indonesia. Permohonan maaf itu merupakan buntut dari video viral pelecehan dirinya kepada Volunteer SEA Games 2021.

Pemain berusia 22 tahun itu mengaku khilaf dan menyeselai perbuatannya tersebut. Sebagaimana diketahui, nama Yeremia sedang menjadi perbincangan panas oleh warganet.

Pasalnya, ramai beredar potongan video ia melontarkan perkataan kurang pantas kepada Volunteer SEA Games 2021. Kejadian tersebut berlangsung di dalam bis, ketika kontingen Indonesia bergegas pulang ke Tanah Air.

Peraih medali perak SEA Games 2021 itu sedang melakukan live di akun TikTok pribadinya. Ucapan pelecehan yang dilontarkan Yeremia pun sangat membuat warganet kecewa berat.

“I love you and I want to f**k you,” ucap Yeremia saat itu kepada Volunteer SEA Games 2021.

Setelah viral dan menjadi sorotan warganet, kini Yeremia pun buka suara. Tandem dari Pramudya Kusumawardana itu memohon maaf kepada Federasi Bulu Tangkis Indonesia (PBSI), Komite Nasional Olimpiade (NOC) Indonesia, dan para pecinta bulu tangkis Tanah Air.

Yeremia mengaku khilaf atas perbuatannya itu. ia juga mengungkapkan kalau sudah menapat teguran keras dari sang pelatih, Aryono Miranat. Permohonan maafnya itu disampaikan melalui akun Instagram resmi PBSI, @badminton.ina. “Halo semuanya, atas nama saya pribadi, Yeremia, saya minta maaf kepada PBSI, Tim NOC Indonesia, dan pecinta bulutangkis Indonesia. Saya menyesali perbuatan saya yang khilaf saat bercanda dengan perkataan-perkataan saya,” ujar Yeremia, dalam akun Instagram PBSI, Rabu (25/5/2022). “Pelatih sudah menegur saya dengan keras dan juga saya sudah meminta maaf kepada volunteer tersebut. Sekali lagi saya meminta maaf kepada semuanya,” sambungnya. Sekadar informasi, sebelum Yeremia meminta maaf, Aryono selaku pelatih sudah angkat suara terlebih dahulu. Dia menyampaikan permohonan maafnya atas sikap anak asuhnya tersebut.