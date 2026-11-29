Hasil Semifinal Syed Modi India International 2026: Termasuk Raymond/Nikolaus, Indonesia Kirim 4 Wakil ke Final

LUCKNOW – Tim bulu tangkis Indonesia mencatatkan hasil gemilang dengan meloloskan empat wakilnya ke babak final ajang Syed Modi India International 2026. Kepastian tersebut diraih setelah para pebulu tangkis Merah Putih tampil impresif pada babak semifinal di Babu Banarasi Das Indoor Stadium, Lucknow, India, Sabtu 28 November 2026.

Pada sektor ganda campuran, dua wakil Indonesia saling berhadapan, yakni Rehan Naufal Kusharjanto/Melati Daeva Oktavianti melawan Jafar Hidayatullah/Rinjani Kwinnara Nastine. Syed Modi India International sendiri merupakan turnamen dengan level BWF World Tour Super 300.

1. Dua Perang Saudara

Jafar/Rinjani berhasil membungkam rekan senegaranya tersebut dengan skor ketat 21-19, 22-20. Kemenangan ini menjadi pencapaian spesial karena mereka untuk pertama kalinya menembus partai final sejak dipasangkan oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) pada September 2026 lalu.

Di sektor tunggal putra, duel perang saudara juga tersaji. Prahdiska Bagas Shujiwo harus mengakui keunggulan rekan senegaranya, Richie Duta Richardo, lewat kekalahan dua gim langsung dengan skor 17-21, 15-21.

Rehan Naufal/Melati Daeva. (Foto: PBSI)

2. Ganda Putra dan Ganda Putri Tampil Perkasa Libas Wakil Asing

Sementara itu di nomor ganda putra, Indonesia berhasil mengamankan satu tiket final melalui pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Mereka sukses mengatasi perlawanan wakil asal Thailand, Chaloempon Charoenkitamorn/Worrapol Thongsa-nga, lewat kemenangan dua gim langsung 21-14, 21-13.

Selain itu, pasangan ganda putri Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine juga sukses melangkah ke babak final. Kepastian tersebut didapat setelah mereka menumbangkan wakil asal Inggris, Abbygael Harris/Estelle Van Leeuwen, dengan skor meyakinkan 21-13, 21-18.