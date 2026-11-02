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Indonesia Kirim 12 Wakil ke Korea Open 2026, Ini Daftar Lengkapnya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |21:32 WIB
Indonesia Kirim 12 Wakil ke Korea Open 2026, Ini Daftar Lengkapnya
Indonesia Kirim 12 Wakil ke Korea Open 2026, Ini Daftar Lengkapnya (Dok PBSI)
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JAKARTA - Sebanyak 12 wakil Indonesia akan turun dalam Korea Open 2026 usai tur Eropa rampung. Seri BWF World Tour kembali berlanjut di Asia itu yang akan bergulir pada 3-8 November di Jinnam Gymnasium, Yeosu, Korea Selatan.

1. Kirim 12 Wakil

Korea Open menjadi panggung dua tunggal putra Moh Zaki Ubaidillah dan Richie Duta Richardo. Mereka menjadi sorotan setelah tampil apik di turnamen yang diikuti sebelumnya. 

Ubed, sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah sukses menjadi runner up French Open 2026. Sementara Richie berhasil meraih juara Polytron Kudus Indonesia Masters 2026 Super 100.

"Memang sangat mepet persiapannya, dari pulang Eropa hanya 2 hari latihan efektif di Jakarta. Tidak mudah bagi saya di sini tapi saya mau hasil yang lebih mengingat tahun lalu saya tidak berhasil lolos dari babak kualifikasi di turnamen ini," ucap Ubed dalam keterangannya, Senin (2/11/2026).

"Semoga minggu ini saya bisa ngasih performa yang terbaik seperti di French Open kemarin. Semoga bisa konsisten permainannya. Sekarang tinggal menjaga pikiran dan hatinya untuk terus kuat walau badan belum pulih 100 persen," katanya.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)
Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

Sementara Richie punya modal apik setelah juara di Kudus. Hal itu tentunya akan menambah kepercayaan dirinya untuk menampilkan performa terbaiknya dalam Korea Open 2026.

"Setelah mendapatkan gelar Super 100, untuk debut di Super 500 pasti ada percaya diri yang lebih untuk persiapan ke sini. Fokusnya adalah recovery maksimal dulu setelah turnamen back to back dua minggu kemarin," ujar Richie.

"Pastinya senang bisa main pertama kali di Super 500. Saya ingin mendapatkan hasil yang terbaik, apapun itu usaha maksimal dulu," sambungnya.

Selain Ubed dan Richie, tunggal putra juga menurunkan empat pemain lainnya. Alwi Farhan, Muhamad Yusuf, Prahdiska Bagas Shujiwo hingga sang senior Anthony Sinisuka Ginting. Bagi Richie, ini adalah kesempatan dia untuk menimba ilmu dan pelajaran sebanyak-banyaknya.

"Saya senang bisa mencapai titik ini, bisa ikut mereka dalam satu turnamen level atas, soalnya sebelumnya saya kan masih di level yang di bawah. Di sini saya mau banyak ambil pengalaman. Tapi pastinya saya belum puas, masih ingin lebih lagi," ungkap Richie.

Korea Open 2026 juga menjadi ajang kembalinya Jafar Hidayatullah. Jafar menggandeng pasangan baru Rinjani Kwinnara Nastine yang juga bermain di ganda putri.

 

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