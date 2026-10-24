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Jadwal Wakil Indonesia di Semifinal French Open 2026: Ganda Putra Bikin All Indonesians Final?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |18:15 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Semifinal French Open 2026: Ganda Putra Bikin <i>All Indonesians</i> Final?
Simak jadwal wakil Indonesia di semifinal French Open 2026 malam ini (Foto: X/@INABadminton)
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PARIS – Jadwal wakil Indonesia di semifinal French Open 2026 Super 750 sudah diketahui. Ada empat pemain yang akan turun, termasuk dua pasangan ganda putra yang berpotensi menciptakan All Indonesian Final.

Semifinal French Open 2026 Super 750 akan digelar di Arena Grand Paris, Paris, Prancis, Sabtu (24/10/2026) sore WIB. Akan tetapi, empat wakil Indonesia baru bermain di sesi kedua yang dimulai pukul 21.30 WIB.

1. Ganda Putri

Rachel Allesya/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)

Wakil pertama yang akan turun gelanggang adalah Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum. Ganda putri tersebut bakal menghadapi unggulan pertama yakni Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto.

Secara rekor pertemuan, kedua pasangan sama-sama sekali menang. Mereka terakhir berjumpa di BWF World Championship 2026 di mana Fukushima/Matsumoto terpaksa mundur di tengah laga.

2. Tunggal Putra

Duel seru akan terjadi di sektor tunggal putra. Moh Zaki Ubaidillah bakal menantang wakil tuan rumah Alex Lanier. Ini adalah pertemuan pertama buat kedua pemain.

Ubed tentu tidak mau membuang kesempatan meraih gelar juara di level Super 750 yang pertama. Sementara, Lanier akan berusaha keras menyabet titel bergengsi di negaranya.

 

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