Hasil Hong Kong Open 2026: Leo/Daniel Kalahkan Sabar/Reza, Raymond/Joaquin Tumbang!

SEBANYAK empat wakil bulu tangkis Indonesia bertanding di babak 32 besar Hong Kong Open 2026. Di antara empat wakil itu, hanya satu yang berhasil lolos ke babak 16 besar.

Empat wakil Indonesia bertanding di Kai Tak Arena, Kowloon, Hong Kong pada Selasa (17/11/2026). Laga antar rekan senegara langsung terjadi antara Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin versus Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Leo dan Daniel melaju ke 16 besar Hong Kong Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Tampil dominan, Leo/Daniel mampu mengamankan kemenangan atas kompatriotnya dalam dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-15. Dengan hasil ini, Leo/Daniel berhak melaju ke babak 16 besar Hong Kong Open 2026.

1. Raymond/Joaquin Tumbang dari Wakil China

Pada pertandingan lainnya, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin harus puas terhenti di babak 32 besar. Keduanya menelan kekalahan dari wakil China, Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi.

Bermain dalam tiga gim, Raymond/Joaquin tumbang dengan skor 21-17, 18-21, dan 16-21. Hasil negatif juga diraih oleh ganda putri Indonesia Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari.

Mereka menelan kekalahan dari wakil Amerika Serikat, Lauren Lam/Allison Quynh Lee. Ana/Trias langsung tertinggal di gim pertama dengan skor 16-21.

Pada dua gim selanjutnya, Ana/Trias sempat menang 21-13 sebelum akhirnya tumbang 15-21 di gim penentuan. Akhirnya, Ana/Trias harus puas terhenti di babak 32 besar Hong Kong Open 2026.