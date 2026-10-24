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Susah Payah Tembus Semifinal French Open 2026, Raymond/Joaquin Apresiasi Ganda Putra China

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |15:07 WIB
Susah Payah Tembus Semifinal French Open 2026, Raymond/Joaquin Apresiasi Ganda Putra China
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin berhasil menembus semifinal French Open 2026 meski susah payah (Foto: X/@INABadminton)
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PARIS – Raymond Indra/Nikolaus Joaquin berhasil menembus semifinal French Open 2026 meski susah payah. Keduanya harus menghadapi perlawanan sengit dari Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi di babak delapan besar.

Bermain di Arena Grand Paris, Paris,  Jumat 23 Oktober 2026 malam WIB, Raymond/Joaquin menang dalam dua gim dengan skor 23-21 dan 21-18. Mereka pun mengirim pulang wakil China itu sekaligus melaju ke semifinal.

1. Terasa Sangat Lama

Raymond dan Nikolaus sudah payah lolos 16 besar All England 2026 PBSI

Joaquin mengakui dua gim tersebut terasa sangat lama. Sebab, Hu/Lin memberikan perlawanan sengit.

"Saya rasa pertandingan hari ini benar-benar luar biasa, lawan bermain dengan sangat baik, no lob-nya rapi sekali,” kata Joaquin dalam keterangan resmi PBSI, Sabtu (24/10/2026).

“Baik gim pertama maupun kedua pun ramai terus poinnya. Untungnya kami di terakhir-terakhir bisa lebih fokus mencari satu demi satu poin," sambung juara Australia Open 2025 itu.

"Setelah teringgal 18-20 di gim pertama, kami coba lebih tenang dan percaya diri. Saya fokus di depan, menutup aliran bola mereka dan ternyata berhasil membalikkan skor. Di gim kedua sudah lebih enak mainnya," tukas Joaquin.

Sementara, Raymond mengaku kurang puas dengan permainan di babak perempatfinal kendati berhasil memenangkan pertandingan. Ia merasa harus mengevaluasi banyak hal sebelum tampil di babak empat besar.

 

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