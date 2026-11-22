Hasil Lengkap Final Hong Kong Open 2026: Kunlavut Vitidsarn Mundur, Leo/Daniel Runner-up!

HASIL lengkap final Hong Kong Open 2026 akan diulas Okezone. Sebanyak lima pertandingan final awalnya direncanakan digelar di The Kai Tak Arena, Hong Kong pada Minggu (22/11/2026) siang hingga sore WIB.

Namun, dari lima laga final yang direncanakan digelar, hanya empat di antaranya yang berlangsung. Satu laga final gagal digelar, tepatnya di nomor tunggal putra.

1. Kunlavut Vitidsarn Mundur

Kunlavut Vitidsarn mundur dari final Hong Kong Open 2026.. (Foto: AINAGOC)

Pebulu tangkis tunggal putra asal Thailand, Kunlavut Vitidsarn, mundur dari final Hong Kong Open 2026 karena cedera punggung. Konfirmasi itu disampaikan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) di akun X mereka, @bwfmedia.

“Unggulan kedua Hong Kong Open, Kunlavut Vitidsarn, memutuskan mundur dari final Hong Kong Open 2026 karena mengalami cedera punggung. Nantinya lawan Kunlavut di final, Anders Antonsen, akan hadir di sesi penganugerahan,” tulis @bwfmedia.

Mundurnya Kunlavut Vitidsarn tentu sangat disayangkan. Padahal, di babak semifinal Hong Kong Open 2026 yang berlangsung Sabtu 21 November 2026, Kunlavut Vitidsarn mengalahkan pebulu tangkis Indonesia berusia 18 tahun, Moh Zaki Ubaidillah.

Ubed -sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah- kalah dari Kunlavut Vitidsarn dengan skor 21-18, 15-21 dan 16-21. Padahal jika Ubed lolos ke final, peluang menang atas Anders Antonsen terbuka lebar.