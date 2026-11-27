Hasil Perempatfinal Syed Modi India International 2026: Termasuk Rehan/Melati, 6 Wakil Indonesia Lolos Semifinal!

LUCKNOW – Tim bulu tangkis Indonesia menunjukkan dominasinya dengan meloloskan enam wakil ke babak semifinal turnamen Syed Modi India International 2026 Super 300. Kepastian tersebut diraih setelah mereka menaklukkan lawan-lawannya pada laga perempatfinal yang digelar di BBD U.P. Badminton Academy, Lucknow, India, Jumat (27/11/2026).

Enam wakil Merah Putih yang mengamankan tempat di babak empat besar ini berasal dari empat sektor berbeda, yakni dua pasangan ganda campuran, dua tunggal putra, satu pasangan ganda putra, serta satu pasangan ganda putri.

1. Perjuangan Sengit Wakil Merah Putih di Perempatfinal

Jafar Hidayatullah/Rinjani Kwinnara Nastine menjadi wakil pertama yang mengamankan tiket semifinal setelah mengalahkan pasangan Inggris, Callum Hemming/Estelle Van Leeuwen. Jafar/Rinjani menang dua gim langsung dengan skor identik 21-15, 21-15.

Di sektor tunggal putra, Prahdiska Bagas Shujiwo juga berhasil melanjutkan langkahnya. Bagas harus melalui pertandingan tiga gim yang melelahkan sebelum menundukkan wakil tuan rumah India, Tushar Suveer, dengan skor 19-21, 21-19, 21-9.

Rehan Naufal Kusharjanto/Melati Daeva Oktavianti turut memastikan tempat di semifinal setelah mengalahkan pasangan Skotlandia, Alexander Dunn/Julie Macpherson. Rehan/Melati menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-17, 21-19.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)

Sementara itu, tunggal putra Richie Duta Richardo tampil solid saat menghadapi Jeon Hyeok Jin dari Korea Selatan. Richie berhasil meraih kemenangan dua gim langsung dengan skor meyakinkan 21-16, 21-14.

Dari sektor ganda putra, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin juga berhasil melangkah ke semifinal. Mereka mengatasi perlawanan pasangan India, Sai Pratheek K./R. Rethinasabapathi, melalui pertarungan tiga gim dengan skor 20-22, 21-13, 21-9.

Adapun Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine melengkapi daftar wakil Indonesia yang lolos ke semifinal. Isyana/Rinjani sukses menundukkan pasangan Thailand, Hathaithip Mijad/Napapakorn Tungkasatan, lewat dua gim langsung dengan skor 21-18, 21-17.