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Pernah Menang, Raymond/Joaquin Tetap Waspadai Calon Lawan di Perempatfinal French Open 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |13:11 WIB
Pernah Menang, Raymond/Joaquin Tetap Waspadai Calon Lawan di Perempatfinal French Open 2026
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin tidak ingin meremehkan lawan yang akan dihadapi pada perempatfinal French Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)
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PARIS – Raymond Indra/Nikolaus Joaquin tidak ingin meremehkan lawan yang akan dihadapi pada perempatfinal French Open 2026. Meski pernah mengalahkan Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi, mereka tetap mewaspadai potensi ancaman.

Raymond/Joaquin memastikan tempat di perempat final setelah melewati perlawanan pasangan China, Chen Bo Yang/Liu Yi. Mereka menang dua gim langsung dengan skor 24-22 dan 22-20 dalam pertandingan di Grand Paris Arena, Paris, Prancis, Kamis 22 Oktober 2026.

1. Maksimal

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)

Joaquin menegaskan harus mempersiapkan diri dengan maksimal untuk menghadapi pertandingan pada Jumat (23/10/2026). Menurutnya, seluruh pasangan yang berhasil mencapai perempat final memiliki peluang yang sama untuk meraih kemenangan.

"Kami memang pernah menang melawan mereka, tetapi tidak bisa meremehkan karena pada pertemuan sebelumnya skornya juga ketat," kata Joaquin dilansir dari rilis resmi PBSI, Jumat (23/10/2026).

Pebulu tangkis berusia 21 tahun itu mengaku lebih menikmati pertandingan babak 16 besar dibandingkan laga-laga sebelumnya. Ia juga bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan tanpa mengalami cedera.

 

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