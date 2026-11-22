Kunlavut Vitidsarn Sanjung Potensi Besar Zaki Ubaidillah Usai Duel Ketat di Semifinal Hong Kong Open 2026

KOWLOON – Tunggal putra asal Thailand, Kunlavut Vitidsarn, harus melalui pertarungan ketat berdurasi 72 menit sebelum akhirnya menyingkirkan wakil Indonesia, Moh. Zaki Ubaidillah, pada babak semifinal Hong Kong Open 2026, Sabtu 21 November 2026. Meski berhasil menyudahi langkah pemain yang akrab disapa Ubed tersebut, pebulu tangkis peringkat ketiga dunia itu tetap melontarkan pujian tinggi terhadap kualitas permainan lawannya.

Bertanding di Kai Tak Arena, Kowloon, Hong Kong, Kunlavut sempat kehilangan gim pertama sebelum bangkit dan membalikkan keadaan untuk menang rubber game 18-21, 21-15, 21-16. Laga ini sekaligus menjadi pertemuan perdana antara kedua pemain di arena bulu tangkis internasional.

Kemenangan dramatis atas Ubed mengantar Kunlavut melangkah ke partai puncak Tur Dunia BWF pertamanya sejak Mei 2026. Pada periode tersebut, ia sempat finis sebagai runner-up Thailand Open 2026 usai takluk dari tunggal putra Denmark, Anders Antonsen, di hadapan publik tuan rumah.

1. Prediksi Masa Depan Cerah Ubed

Kunlavut menilai Ubed, yang baru berusia 19 tahun, menyimpan potensi besar untuk bersaing di papan atas dunia pada masa mendatang. Menurutnya, wakil Indonesia itu sudah memiliki paket lengkap dalam permainannya sejak usia muda.

Kunlavut Vitidsarn. (Foto: AINAGOC)

"Dia memiliki segalanya, permainan, keterampilan, pergerakan, dan kecepatan. Dia punya semuanya," terang Kunlavut, melansir dari laman resmi Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF), Minggu (22/11/2026).

Ia bahkan meyakini Ubed punya kapasitas untuk mencapai level tertinggi dalam olahraga bulu tangkis di masa depan.

"Dia berpotensi menjadi pemain nomor satu dunia atau juara dunia di masa depan," tambahnya.