Kisah Pebulu Tangkis Cantik Ester Nurumi, Sempat Tegang Sebelum Raih Gelar Perdana di Yogyakarta

PEBULU tangkis putri Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo, menorehkan pencapaian manis bersama pasangannya, Lanny Tria Mayasari, dengan menjuarai Yogyakarta International Challenge 2026. Bermain di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Minggu 22 November 2026, unggulan kedua tuan rumah itu sukses membungkam unggulan pertama asal Malaysia, Cheng Su Hui/Chong Jie Yu, lewat pertarungan dua gim langsung dengan skor 21-9 dan 22-20 dalam durasi 50 menit.

Kemenangan tersebut diraih melalui jalan yang tidak mudah, terutama saat memasuki poin-poin krusial pada gim kedua. Setelah mendominasi penuh pada gim pembuka, Lanny/Ester sempat berada di atas angin dengan keunggulan 19-15 sebelum lawan mengubah tempo permainan menjadi lebih cepat hingga berbalik unggul 19-20.

1. Ketegangan di Poin Kritis

Ester mengakui situasi terkejar saat sudah di ambang kemenangan sempat memicu rasa tegang dan panik di lapangan. Namun, momentum kembali berpihak kepada pasangan Merah Putih setelah servis lawan keluar lapangan pada angka 20, ditambah dukungan penuh dari Lanny di sebelahnya.

"Puji Tuhan selesai pertandingan tanpa cedera. Game pertama kami sudah dapat pola permainannya dan kami teruskan. Yang game kedua kami sudah memimpin lumayan jauh tapi kekejar itu lumayan deg-degan," ujar Ester, dikutip dari PB Djarum, Jumat (27/11/2026).

"Kami unggul 19-15 dan kekejar sampai 20-19, lumayan tegang dan panik juga. Tapi puji Tuhan dia pas servis 20 out, saya jadi lebih percaya diri. Kak Lanny juga menyemangati, 'Ayo bisa!' ya sudah," tambahnya.

Ester Nurumi Tri Wardoyo. (Foto: PBSI)

Dalam momen genting tersebut, Lanny memang mengambil inisiatif untuk menenangkan Ester sekaligus mengatur ulang posisi bermain. Lanny meminta Ester tetap bertahan di area depan pada dua poin terakhir agar dirinya bisa leluasa mengontrol bola dari garis belakang hingga akhirnya mengunci kemenangan 22-20.

2. Target Musim Baru

Bagi Lanny, podium tertinggi di Yogyakarta ini terasa sangat emosional hingga membuatnya meneteskan air mata haru usai pertandingan. Gelar perdana bersama Ester menjadi jawaban atas keraguan banyak pihak setelah ia sempat berada di bawah tekanan akibat berkali-kali berganti pasangan tanpa hasil maksimal, yang secara khusus ia persembahkan untuk pelatihnya, Karel Mainaky dan Nitya Krishinda Maheswari.