Dijuluki Kevin Sanjaya Malaysia, Aaron Tai Pilih Fokus Main Gim daripada Terkenal di Media Sosial

KUALA LUMPUR – Pebulutangkis ganda putra Malaysia, Aaron Tai, mengaku tersanjung saat gaya bermainnya dibandingkan dengan legenda ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo. Permainan agresif serta refleks secepat kilat membuat publik bulutangkis mulai menyandingkan nama keduanya di jagat maya.

Sorotan terhadap pemain berusia 20 tahun itu melonjak tajam setelah ia bersama rekannya, Yap Roy King, sukses menjuarai Arctic Open dan Kumamoto Masters 2026. Prestasi gemilang tersebut diraih hanya dalam enam turnamen perdana sejak keduanya resmi dipasangkan.

Bahkan, julukan "Kevin Sanjaya Malaysia" pertama kali dilontarkan langsung oleh Yap Roy King saat mereka berlaga di Kumamoto Masters 2026 dua pekan lalu. Seperti diketahui, Kevin Sanjaya bersama Marcus Fernaldi Gideon sempat menduduki peringkat satu dunia selama 272 pekan sejak 2017 dan mengoleksi lebih dari 40 gelar internasional sebelum pensiun pada 2024.

"Saya merasa sangat senang ketika orang-orang mengatakan hal itu. Namun, saya masih memiliki banyak kelemahan dan masih banyak yang harus saya pelajari," ujar Aaron, melansir dari New Straits Times, Rabu (25/11/2026).

Yap Roy King/Aaron Tai juara Kumamoto Masters 2026. (Foto: BWF)

1. Lebih Memilih Gim ketimbang Popularitas Viral

Meski namanya kian melejit dan cuplikan aksinya ramai beredar di internet, atlet kelahiran Melaka ini ternyata tidak terlalu mengikuti hiruk-pikuk media sosial. Ia mengaku sama sekali tidak menyadari banyak video dirinya yang viral belakangan ini.

Ketimbang berselancar di dunia maya, Aaron lebih gemar menghabiskan waktu luang dengan bermain gim video. Aktivitas tersebut sering ia lakukan di kamar bersama rekan sekamarnya, Wong Vin Sean.

"Saya bahkan tidak tahu tentang klip video di media sosial itu. Saya jarang menggunakan media sosial. Saya biasanya hanya bermain gim video. Saya memainkan berbagai jenis gim, dan rekan sekamar saya, Vin Sean, terkadang ikut bermain bersama saya," tambahnya.