Lancar dan Kompetitif, Indonesia Junior International Series Siapkan Gebrakan Tahun Depan

Indonesia Junior International Series siapkan gebrakan baru tahun depan (Foto: Indonesia Junior Internasional Series)

KUDUS – MilkLife Indonesia Junior International Series 2026 resmi berakhir pada Minggu 15 November 2026. Turnamen bulu tangkis junior yang berlangsung di Djarum Arena, Kudus, Jawa Tengah, itu berjalan sukses dengan seluruh gelar juara dari kategori U-13, U-15, U-17, dan U-19 berhasil diamankan pebulu tangkis Indonesia.

Kejuaraan yang diinisiasi MilkLife, PBSI, dan Badminton World Federation (BWF) tersebut diikuti peserta dari delapan negara yang berasal dari tiga benua. Kesuksesan penyelenggaraan edisi 2026 pun menjadi modal untuk meningkatkan kualitas dan persaingan turnamen pada tahun mendatang.

1. Minat

Ketua Panitia Pelaksana MilkLife Indonesia Junior International Series 2026, Yuni Kartika, mengaku bersyukur turnamen dapat berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Ia berharap kejuaraan ini mampu memberikan pengalaman bertanding di level internasional bagi para atlet muda sekaligus menarik lebih banyak peserta berkualitas pada edisi berikutnya.

"Setelah vakum cukup lama di Indonesia, kami bersyukur turnamen ini dapat terselenggara sukses. Terima kasih kepada para sponsor, PBSI, Badminton Asia dan juga BWF yang telah mendukung turnamen ini," ujar Yuni, Senin (16/11/2026).

"Di satu sisi, keterlibatan delapan negara di turnamen ini membuat kami percaya di tahun-tahun mendatang turnamen ini akan dihadiri lebih banyak pemain-pemain junior berkualitas dari lebih banyak negara yang membuat perebutan juara semakin kompetitif," lanjut perempuan berkacamata itu.

Apresiasi juga disampaikan Ketua Pengprov PBSI Jawa Tengah, Akhmad Khafidz Basri Yusuf. Ia menilai keberhasilan para pebulu tangkis muda Indonesia menyapu bersih gelar juara menjadi sinyal positif bagi pembinaan regenerasi atlet nasional.

Menurutnya, kejuaraan internasional menjadi salah satu instrumen penting untuk mempersiapkan atlet sejak usia dini. Melalui kompetisi seperti ini, para pemain dapat memperoleh pengalaman, pengetahuan, serta jam terbang sebelum melangkah ke level senior.

"Masa depan bulu tangkis Indonesia ditentukan oleh kemampuan mempersiapkan generasi penerus di hari ini,” kata Basri Yusuf.

“Salah satu caranya ialah dengan rutin menyelenggarakan kejuaraan internasional agar sejak dini para pebulutangkis muda Indonesia memiliki pengalaman, pengetahuan dan jam terbang sebelum melangkah ke jenjang senior," imbuhnya.

"Untuk itu, sapu bersih gelar juara di turnamen ini diharapkan dapat menjadi semangat dan motivasi dalam membina atlet muda Indonesia," tutup Basri Yusuf.

2. Atresia/Aurelia dan Kalia Rahmadani Bersinar

Sejumlah pertandingan final menyajikan persaingan menarik, termasuk di sektor ganda putri U-19. Pasangan PB Djarum, Atresia Naufa Candani/Aurelia Syakira Putri, sukses mengalahkan rekan satu klubnya, Jane Maira Faiza/Hani Miftasari, dalam pertarungan dua gim dengan skor 21-19 dan 21-17.

Atresia/Aurelia sempat tertinggal pada awal gim pertama. Namun, keduanya mampu bangkit dengan meningkatkan fokus dan bermain lebih efektif hingga akhirnya memastikan gelar juara.

"Menurut kami, itu adalah pertandingan final yang sulit karena melawan rekan satu klub sendiri dan sudah mengetahui karakter permainan masing-masing. Seperti yang terjadi di gim pertama saat perolehan poin kami sempat tertinggal," kata Atresia.

"Setelah itu, kami coba bermain lebih sabar dan Jane/Hani juga mulai melakukan kesalahan sendiri. Situasi itu dapat kami manfaatkan untuk membalikkan keadaan dan menang," tambahnya.

Gelar tersebut menjadi modal penting bagi Atresia/Aurelia untuk meningkatkan kepercayaan diri menghadapi turnamen berikutnya. Keduanya juga bertekad memperbaiki kualitas permainan dan menjaga kekompakan demi meraih prestasi yang lebih tinggi.

Sementara itu, Kalia Rahmadani memastikan gelar juara tunggal putri U-17 setelah mengalahkan rekan satu klubnya di PB Djarum, Erni Rusliana. Ia menang dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-14.

Kemenangan tersebut menjadi pencapaian internasional ketiga bagi Kalia. Sebelumnya, ia juga berhasil menjadi juara di Pathumthanee Junior International Series 2025 dan Yonex-Singha-BAT-BTY Championship 2025.

"Saya bisa bermain tenang dan mampu menjaga fokus sepanjang pertandingan, sedangkan lawan banyak melakukan kesalahan sendiri. Saya menyadari situasi itu dan langsung memanfaatkannya untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya," ujar Kalia.