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Raih Gelar Kedua di Level Super 100, Isyana/Rinjani Ungkap Rahasia Tampil Gemilang di Final Kaohsiung Masters 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |19:02 WIB
Raih Gelar Kedua di Level Super 100, Isyana/Rinjani Ungkap Rahasia Tampil Gemilang di Final Kaohsiung Masters 2026
Ganda putri Indonesia, Isyana Syahira bersama Rinjani Kwinnara. (Foto: PBSI)
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KAOHSIUNG – Pasangan ganda putri muda Indonesia, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine, sukses naik ke podium tertinggi usai menjuarai turnamen bulu tangkis Kaohsiung Masters 2026. Kepastian gelar juara tersebut diraih setelah keduanya menaklukkan wakil Malaysia, Ong Xin Yee/Carmen Ting, lewat permainan dominan dua gim langsung dengan skor kembar 21-15 dan 21-15.

Pertemuan kedua pasangan tersebut tersaji dalam babak final. Laga penentu gelar itu berlangsung di Kaohsiung, Taiwan, Minggu (15/11/2026) siang WIB.

1. Kunci Ketenangan

Isyana Syahira Meida mengatakan bahwa dirinya tentu sangat bahagia dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kemenangan itu pun menjadi buah manis dari kerja kerasnya bersama Rinjani.

"Rasanya pasti senang, alhamdulillah bersyukur karena masih bisa mempertahankan dan kembali juara lagi di Super 100 setelah Kudus bulan lalu," kata Isyana dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/11/2026).

"Sepanjang minggu ini kami merasa kunci kesuksesannya adalah bisa yakin dengan pukulan-pukulan dan pola permainan kami. Selain itu, kami juga bisa bermain lebih tenang," tambahnya.

Isyana Syahira/Rinjani Kwinnara. (Foto: PBSI)
Isyana Syahira/Rinjani Kwinnara. (Foto: PBSI)

2. Target Level Lebih Tinggi

Atlet berusia 19 tahun itu mengakui bahwa gelar juara tersebut merupakan hasil dari proses belajar secara bertahap dari turnamen ke turnamen. Contohnya pada ajang Korea Open sebelumnya, mereka sempat tersingkir di babak 16 besar.

 

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