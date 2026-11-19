Bikin Gemas! Potret Kebersamaan Dua Idola Baru Bulu Tangkis Jepang Maya Taguchi dan Tomoka Miyazaki Banjir Pujian

TOKYO – Dua bintang muda bulu tangkis Jepang yang dijuluki "idola lapangan", Maya Taguchi dan Tomoka Miyazaki, kembali mencuri perhatian publik lewat unggahan foto terbaru mereka. Potret kebersamaan keduanya langsung viral dan menuai pujian selangit dari para penggemar karena paras menawan yang disebut tak kalah dari bintang idola.

Foto tersebut diunggah oleh akun Instagram resmi klub mereka, ACT SAIKYO, pada Selasa 17 November 2026 menjelang dimulainya turnamen Hong Kong Open 2026. Dalam unggahan itu, Taguchi dan Miyazaki tampil akrab sambil tersenyum manis dan berpose dua jari.

"Mereka akan berlaga di Hong Kong Open 2026 yang dimulai hari ini! Mereka akan berjuang dengan target menjadi juara, jadi mohon dukungannya yang melimpah," tulis pihak ACT SAIKYO dalam keterangan unggahannya, dikutip Kamis (19/11/2026).

1. Banjir Pujian Bak Saudara Kandung

Media Jepang, Daily Sports dan Spread, melaporkan kolom komentar unggahan tersebut langsung dibanjiri reaksi antusias dari warganet. Kombinasi "Maya-Tomo" dinilai memancarkan pesona luar biasa di luar maupun di dalam arena pertandingan.

"Senyum mereka berdua dan pose dua jari yang kompak. Imutnya sudah melampaui batas wajar!" tulis salah seorang penggemar di kolom komentar. Penggemar lainnya turut menimpali, "Sungguh menggemaskan dan terlihat seperti kakak beradik," serta "Keduanya benar-benar seperti idola."

Tomoka Miyazaki bersama Maya Taguchi. (Foto: Instagram/2525_tomoka)

Popularitas kedua alumni SMA Komersial dan Teknik Yanai di Prefektur Yamaguchi ini memang sedang meroket tajam, bahkan hingga ke luar Jepang. Saat ini, akun Instagram pribadi Maya Taguchi telah memiliki lebih dari 280 ribu pengikut, sementara Tomoka Miyazaki menyusul ketat dengan lebih dari 270 ribu pengikut.

2. Prestasi Mentereng

Tak sekadar mengandalkan popularitas, kualitas permainan keduanya di level dunia sudah terbukti mumpuni. Tomoka Miyazaki kini menduduki peringkat tujuh dunia tunggal putri dan digadang-gadang sebagai penerus Akane Yamaguchi, sedangkan Maya Taguchi bertengger di posisi 10 dunia ganda campuran bersama peraih dua medali Olimpiade, Yuta Watanabe, dengan bidikan menuju Olimpiade Los Angeles.