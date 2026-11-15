Hasil Final Kaohsiung Masters 2026: Tumbangkan Wakil Malaysia, Isyana/Rinjani Juara!

KAOHSIUNG – Ganda putri Indonesia, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine, sukses naik ke podium tertinggi turnamen Kaohsiung Masters 2026. Kepastian gelar juara tersebut diraih usai mereka menaklukkan pasangan Malaysia, Ong Xin Yee/Carmen Ting, lewat permainan dominan dua gim langsung dengan skor kembar 21-15 dan 21-15.

Pertemuan kedua pasangan tersebut tersaji dalam babak final. Laga penentu gelar itu berlangsung di Kaohsiung, Taiwan, Minggu (15/11/2026) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Isyana/Rinjani dan Ong/Carmen berusaha menampilkan performa terbaiknya sejak awal gim pertama. Hal itulah yang membuat jalannya laga berlangsung cukup menarik.

Isyana/Rinjani sempat unggul 13-10 atas pasangan Malaysia tersebut. Isyana/Rinjani pun berusaha keras untuk segera memperlebar keunggulan atas lawan.

Isyana Syahira/Rinjani Kwinnara. (Foto: PBSI)

Dalam gim pertama, Isyana/Rinjani dapat meraih hasil manis atas Ong/Carmen. Kepastian itu didapat setelah mereka menutup gim dengan keunggulan 21-15 atas lawan.