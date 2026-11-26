Live Sore Ini, Jadwal Hyundai Hillstate vs SOOP Soopers: Megawati Hangestri Cs Berpotensi Tembus 4 Besar

KLUB Hyundai Hillstate bersiap mengawali putaran kedua Liga Voli Putri Korea Selatan 2026-2027 dengan menjamu SOOP SOOPers di Suwon Gymnasium pada Kamis (26/11/2026) pukul 17.00 WIB. Pertandingan krusial ini membuka peluang besar bagi Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan untuk mendongkrak posisi mereka di tabel klasemen sementara.

Berbekal tren positif berupa dua kemenangan beruntun di penghujung putaran pertama atas SOOP (3-1) dan Pink Spiders (3-0), skuad asuhan Kang Sung-hyung tampil percaya diri di hadapan pendukung sendiri. Saat ini, Hillstate tertahan di peringkat keenam dengan koleksi enam poin dari dua kemenangan dan empat kekalahan, tepat di bawah Pink Spiders yang juga mengemas enam poin serta Red Sparks di peringkat keempat dengan delapan poin.

1. Hitung-Hitungan Poin Menuju Papan Tengah

Aturan pembagian poin berdasarkan selisih set di V-League membuat skor akhir laga sore ini menjadi sangat menentukan nasib Hillstate. Kemenangan mutlak 3-0 atau 3-1 akan mengganjar tuan rumah dengan tambahan tiga poin penuh, sehingga total raihan mereka menjadi sembilan poin dan langsung melesat ke posisi keempat menggeser Red Sparks.

Megawati Hangestri saat bela Hyundai Hillstate. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)

Skenario berbeda akan terjadi apabila Hillstate hanya mampu menang tipis 3-2 yang bernilai dua poin, karena koleksi delapan poin mereka kemungkinan masih kalah rasio set dari Red Sparks sehingga hanya cukup mengantar mereka naik ke urutan kelima.

Uniknya, kekalahan 2-3 pun masih memberi satu poin hiburan yang membuat Hillstate mengoleksi tujuh poin dan tetap naik ke peringkat kelima melampaui Pink Spiders, sementara kekalahan telak 0-3 atau 1-3 akan menahan mereka di posisi keenam meski tidak sampai terkejar oleh SOOP.