Megawati Hangestri Raih MVP Perdana, Pelatih Hyundai Hillstate Layangkan Pujian

SUWON – Pelatih Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, memuji penampilan Megawati Hangestri dan Jordan Wilson usai menang atas Pink Spiders di matchday enam Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Menurutnya, penampilan kedua pemain terus membaik.

Hillstate sukses menjungkalkan Pink Spiders 3-0 (25-19, 25-17, 28-26). Pertandingan tersebut berlangsung di Suwon Gymnasium, Suwon, Korea Selatan, Minggu 22 November 2026 siang WIB.

1. Poin Terbanyak

Itu merupakan kemenangan kedua Hillstate di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Megawati Hangestri dan kawan-kawan pun melanjutkan tren positif setelah sempat menelan kekalahan beruntun di empat laga awal.

Kemenangan tersebut juga tidak terlepas dari penampilan Megawati Hangestri yang kian mengilap. Di laga melawan Pink Spiders, pevoli asal Jember itu menorehkan 18 poin atau yang terbanyak di timnya.

Sementara, Wilson mencetak 16 poin, disusul Bae Yoo-na dengan 10 angka. Ketiga pemain itu meneruskan catatan positif setelah sebelumnya juga jadi tulang punggung saat menumpas SOOP.

Penampilan tersebut mendapat sorotan dari Kang. Ia menilai, Megawati dan Wilson sudah mampu mengurangi kesalahan-kesalahan. Secara umum, penampilan keduanya pun membaik.