Resmi Diperpanjang hingga Akhir 2027, Marcos Sugiyama Emban Tugas Ganda di Timnas Voli Putri Indonesia dan Medan Falcons

MASA depan pelatih keturunan Brasil-Jepang, Marcos Sugiyama, di kancah bola voli Tanah Air dipastikan berlanjut hingga akhir 2027 mendatang. Ia akan menjalani dua tanggung jawab sekaligus setelah resmi mendapatkan perpanjangan kontrak untuk menukangi Tim Nasional (Timnas) Voli Putri Indonesia sekaligus klub Medan Falcons.

Peningkatan prestasi skuad Merah Putih menjadi harapan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) dalam mempertahankan Sugiyama sebagai pelatih timnas. Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Pengurus Pusat (PP) PBVSI, Loudry Maspaitella, menaruh harapan besar kepada Marcos.

“Kami berharap timnas voli putri Indonesia makin berprestasi di tangan Marcos,” ujar Loudry Maspaitella, Rabu (25/11/2026).

1. Kesempatan Membangun Kekuatan Jangka Panjang

Dengan masa kerja hingga akhir 2027, Sugiyama memiliki kesempatan lebih panjang untuk membangun kekuatan timnas voli putri Indonesia. Ia dapat meneruskan program pembinaan yang telah berjalan sekaligus mempersiapkan para pemain menghadapi berbagai agenda kompetisi mendatang.

PBVSI perpanjang kontrak Marcos Sugiyama (Foto: Instagram/@pbvsi_official)

Di sisi lain, tugas Sugiyama tidak hanya berkutat pada kepentingan tim nasional. Medan Falcons juga memilih melanjutkan kerja sama dengan pelatih asal Brasil tersebut untuk menghadapi kompetisi berikutnya.