Fakta Menarik Megawati Hangestri di Hyundai Hillstate, Jadi Raja Blok Tim di Ronde Pertama Liga Voli Korea Selatan

PERJALANAN musim perdana Megawati Hangestri bersama Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 diwarnai kejutan menarik pada aspek pertahanan. Pevoli andalan Indonesia ini menjelma menjadi salah satu tembok pertahanan terkuat dengan memuncaki daftar pencetak poin blok terbanyak tim di sepanjang ronde pertama.

Berdasarkan statistik Naver, Megawati sukses membukukan 10 poin dari blok pada ronde pertama kompetisi. Torehan tersebut membuatnya berdiri sejajar dengan Bae Yoo-na sebagai pengumpul poin blok tertinggi di skuad Hyundai Hillstate, sekaligus mengungguli outside hitter Jordan Wilson (7 poin) dan middle blocker Kim Hee-jin (5 poin).

Capaian ini terbilang unik karena Megawati merupakan pemain berposisi penyerang, bukan middle blocker yang tugas utamanya membendung smes lawan di depan net. Perombakan skuad sepeninggal legenda tim Yang Hyo-jin yang pensiun usai 19 musim membuat pelatih Kang Sung-hyung harus memaksimalkan peran ganda Megawati dalam menyerang maupun bertahan.

Selain tangguh saat membendung bola di atas net, pemain bernomor punggung 88 itu juga tampil impresif dalam penyelamatan bola bawah atau dig. Ia mencatatkan 46 kali dig sukses dari 58 percobaan selama ronde pertama, menjadikannya terbanyak kedua di Hillstate di bawah Lee Ye-rim (73 dig) dan melampaui Jordan Wilson (32 dig).

1. Produktivitas Serangan Masih Terus Diasah

Di sisi lain, fokus tinggi pada sektor pertahanan dan penyesuaian komposisi pemain baru berdampak pada produktivitas poin serangan Megawati di awal musim. Dari enam pertandingan yang telah dijalani pada ronde pertama, ia baru mengoleksi total 91 poin dan berada di urutan kedua daftar top skor tim setelah Jordan Wilson yang mengemas 103 poin.

Megawati Hangestri (Foto: KOVO)

Angka tersebut terbilang kontras dibandingkan kiprahnya pada musim 2024-2025 bersama Jung Kwan Jang Red Sparks, ketika ia finis sebagai pencetak poin terbanyak ketiga liga (802 poin) dengan tingkat keberhasilan serangan tertinggi mencapai 48,06 persen. Pada laga pembuka musim ini kontra Industrial Bank of Korea (IBK) yang berakhir dengan kekalahan 0-3 (23-25, 23-25, 20-25), Megawati bahkan hanya menyumbang tujuh poin.

Meski demikian, Megawati tetap optimistis performa menyerangnya akan segera kembali ke level puncak seiring membaiknya kekompakan tim.