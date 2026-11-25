Jadwal Hyundai Hillstate vs SOOP SOOPer di Liga Voli Korea 2026-2027: Megawati Hangestri MVP Lagi?

JADWAL Hyundai Hillstate vs SOOP SOOPer di lanjutan Liga Voli Korea 2026-2027 akan diulas Okezone. Hyundai Hillstate akan menjamu SOOP SOOPer di Suwon Gymnasium, Korea Selatan, Kamis 26 November 2026 pukul 17.00 WIB.

1. Tren Positif Hyundai Hillstate

Setelah kalah beruntun di empat laga awal, Hyundai Hillstate akhirnya bangkit di dua laga terkini. Berturut-turut, Hyundai Hillstate menang 3-1 atas SOOP SOOPer (Rabu, 18 November 2026) dan menghajar Pink Spiders 3-0 (Sabtu, 21 November 2026).

Megawati Hangestri saat bela Hyundai Hillstate. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)

Saat Hyundai Hillstate menang 3-0 atas Pink Spiders, pemain voli asal Indonesia, Megawati Hangestri, tampil luar biasa. Selain mencetak poin tertinggi 18 angka, Megawati Hangestri terpilih sebagai pemain terbaik (MVP) di laga tersebut.

Meski begitu, Megawati Hangestri tak ambil pusing dengan gelar MVP yang diraih. Terpenting baginya, Hyundai Hillstate konsisten meraih kemenangan.

“Saya sebenarnya tidak berpikir seperti itu (menjadi pemain terbaik). Yang terpenting adalah saya bisa bermain bagus, menampilkan yang terbaik, dan yang paling penting tim bisa menang," kata Megawati dalam video yang diunggah kanal Youtube resmi Hyundai Hillstate.