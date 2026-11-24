Kapan Boy Arnez Debut Bareng KB Insurance Stars di Liga Voli Korea Selatan?

RONDE 2 Liga Voli Korea Selatan (V-League) 2026-2027 dijadwalkan bergulir pada 25 November hingga 18 Desember 2026, sehari setelah ronde 1 tuntas pada Selasa (24/11/2026). Sorotan publik Tanah Air tertuju pada kiprah pemain putri Megawati Hangestri bersama Hyundai Hillstate serta potensi debut outside hitter Timnas Indonesia, Boy Arnez Arabi, bersama KB Insurance Stars di sektor putra.

Kesepakatan Boy menuju kompetisi voli Negeri Ginseng terwujud melalui skema peminjaman dari klubnya, LavAni, dengan jalur Asian Quota untuk musim 2026-2027. Perwakilan KB Insurance Stars bahkan datang langsung ke Indonesia untuk bernegosiasi setelah General Manager klub memantau performa sang pemain sejak AVC Men's Volleyball Cup 2026 hingga menyaksikannya berlaga di Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang.

1. Boy Arnez Main di Korea

Di level internasional, Boy sebelumnya membantu Timnas Indonesia menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026 setelah membukukan 17 poin di partai final kontra Korea Selatan dan meraih gelar MVP. Sebelum bertolak ke Korea Selatan, ia juga sempat membantu LPBank Ninh Binh menembus semifinal Liga Voli Vietnam namun terhenti sebelum grand final, serta dipastikan absen membela Jakarta Bhayangkara Presisi di FIVB Men's Club World Championship 2026 di Polandia.

Boy Arnez. (Foto: Instagram/boy_nez)

Mengutip laporan Naver, Boy dijadwalkan bertolak ke Korea Selatan pada Minggu, 22 November 2026, guna merampungkan proses administrasi sebelum bergabung penuh dengan skuad. Kehadirannya diproyeksikan mengisi posisi yang ditinggalkan Tharusha Chamath, yang mengalami cedera dan tampil kurang memuaskan pada awal musim.

Manajer LavAni, Ossy Dermawan, menuturkan bahwa pendiri dan pembina klub, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberikan restu serta dukungan penuh bagi langkah Boy. Bagi LavAni, peminjaman ini menjadi bagian dari pembinaan agar atlet binaan mampu bersaing di level dunia sekaligus mengharumkan nama Indonesia.