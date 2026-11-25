Enggan Pikirkan soal MVP, Megawati Hangestri: Yang Penting Hyundai Hillstate Menang

Megawati Hangestri Pertiwi mengaku tidak pernah memikirkan soal jadi pemain terbaik (Foto: KOVO)

SUWON – Megawati Hangestri Pertiwi mengaku tidak pernah memikirkan soal jadi pemain terbaik atau Most Valuable Player (MVP) di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Baginya, yang terpenting adalah bermain bagus dan membawa Hyundai Hillstate meraih kemenangan.

Hillstate sukses menjungkalkan Pink Spiders 3-0 (25-19, 25-17, 28-26) pada matchday enam Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Suwon Gymnasium, Suwon, Korea Selatan, Minggu 22 November siang WIB.

Itu merupakan kemenangan kedua Hillstate di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Megawati Hangestri dan kawan-kawan pun melanjutkan tren positif setelah sempat menelan kekalahan beruntun di empat laga awal.

1. Tidak Memikirkan MVP

Kemenangan tersebut juga tidak terlepas dari penampilan Megawati Hangestri yang kian mengilap. Di laga melawan Pink Spiders, pevoli asal Jember itu menorehkan 18 poin atau yang terbanyak di timnya.

Atas penampilan ciamik itu, Megatron mendapat gelar MVP di laga Hillstate vs Pink Spiders. Tapi, pevoli berusia 27 tahun tersebut mengaku tidak pernah memikirkan kejayaan individu.

"Saya sebenarnya tidak berpikir seperti itu (menjadi pemain terbaik). Yang terpenting adalah saya bisa bermain bagus, menampilkan yang terbaik, dan yang paling penting tim bisa menang," ujar Megawati dalam video yang diunggah kanal Youtube resmi Hyundai Hillstate, dikutip Rabu (25/11/2026).