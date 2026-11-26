BWF Ubah Format Piala Thomas dan Uber hingga Kejuaraan Dunia Mulai 2027

KUALA LUMPUR – BWF melakukan perubahan format untuk sejumlah turnamen bergengsi yakni Piala Thomas dan Uber, Kejuaraan Dunia (BWF World Championships), hingga Sudirman. Hal ini dilakukan demi membuat bulu tangkis semakin menarik.

Sejumlah perubahan akan dilakukan BWF mulai 2027. Salah satunya adalah sistem skor reli dari 3x21 menjadi 3x15. Kemudian, BWF World Tour pun ikut mengalami perombakan.

Terbaru, BWF mengumumkan adanya perubahan untuk tiga ajang bergengsi yakni BWF World Championships, Piala Thomas dan Uber, serta Piala Sudirman. Pembaruan ini akan berlaku mulai 2027!

1. BWF World Team Championships/Piala Sudirman

Kejuaraan dunia beregu ini akan mengadopsi format baru yang melibatkan 24 tim dengan sistem liga dan fase gugur. Nantinya, peserta akan dibagi ke dalam delapan grup berisi masing-masing tiga negara.

Setiap tim akan memainkan tiga pertandingan di fase liga dengan format tradisional best of five. Seperti biasa, 16 tim terbaik akan melaju ke fase gugur hingga final.

2. Piala Thomas dan Uber

Perubahan paling terasa ada di Thomas dan Uber! Ajang ini masing-masing akan diikuti oleh 24 tim putra dan 24 tim putri. Mereka akan dibagi ke dalam empat grup berisi enam negara!

Itu artinya, setiap tim akan memainkan empat pertandingan di babak penyisihan. Yang menarik, di ajang ini, setiap tim putra dan putri hanya akan memainkan format best of three alih-alih lima seperti sebelumnya!