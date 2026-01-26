Daftar Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Mejeng di Museum BWF: Susy Susanti hingga Hendra Setiawan!

Simak daftar legenda bulu tangkis Indonesia yang mejeng di Museum BWF termasuk Ricky Soebagja (Foto: PBSI)

DAFTAR legenda bulu tangkis Indonesia yang mejeng di Museum BWF sudah diketahui. Total ada belasan nama termasuk Susy Susanti dan Hendra Setiawan.

Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) sedang membangun sebuah museum di kota Qingdao, China. Museum seluas 4.200 meter persegi itu mempunyai empat lantai ini akan menampilkan sejarah perkembangan bulu tangkis global.

1. Kerja Sama 5 Pihak

Museum BWF itu dibangun berkat kerja sama BWF, Chinese Badminton Association, Qingdao Sports Bureau, Qingdao West Coast New Area Management Committee, dan Shiyu Sports Co. Ltd. Tujuan utamanya adalah melestarikan budaya bulu tangkis.

“Museum ini akan menunjukkan sejarah bulu tangkis, tentang BWF, dan tentang turnamen-turnamen terkenal seperti Thomas Cup, Uber Cup, Sudirman Cup dan lainnya,” kata Project Director BWF, Stuart Borrie, dikutip dari laman resmi PBSI, Senin (26/1/2026).

“Ini akan memberikan pengalaman bagi orang untuk datang, belajar dan menikmati sejarah olahraga kita tercinta ini,” imbuhnya.