2 Wakil Indonesia yang Pernah Juara BWF World Tour Finals, Nomor 1 Ahsan/Hendra!

SEBANYAK 2 wakil Indonesia yang pernah juara BWF World Tour Finals akan diulas Okezone. Sejak 2009, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) menggelar turnamen yang mempertemukan jagoan-jagoan bulu tangkis dengan performa paling gemilang dalam satu tahun kalender.

Dari 2009 hingga 2017, nama turnamen bertajuk BWF Super Series. Kemudian pada 2018 hingga saat ini, turnamen berganti nama menjadi BWF World Tour Finals. Untuk tahun ini, turnamen digelar di Hangzhou, China pada 9-13 Desember 2026.

Sejak 2009, tercatat hanya ada dua wakil Indonesia pernah juara BWF World Tour Finals. Lantas, siapa saja pebulu tangkis yang dimaksud?

Berikut 2 wakil Indonesia yang pernah juara BWF World Tour Finals:

1. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan bergelimang gelar saat aktif sebagai pemain. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Tidak cuma sekali, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan tiga kali menjadi jawara BWF World Tour Finals, yakni pada 2013, 2015 dan 2019. Pada 2013, Ahsan/Hendra menumbangkan wakil Korea Selatan, Kim Gi-jung/Kim Sa-rang, di final dengan skor 21-14 dan 21-16.

Lanjut pada 2015, Ahsan/Hendra menumbangkan wakil China, Chai Biao/Hong Wei, dengan skor 13-21, 21-14, dan 21-14. Terakhir atau pada 2019, Ahsan/Hendra susah payah mengalahkan jagoan Jepang di final, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi dengan skor 24-22 dan 21-19.

Tak hanya gelar BWF World Tour Finals, Ahsan/Hendra juga memenangkan banyak gelar. Pasangan ini tercatat tiga kali juara dunia pada 2013, 2015 dan 2019. Uniknya, tiga gelar itu didapatkan di tahun yang sama dengan gelar juara BWF World Tour Finals.