HOME SPORTS

Penyebab BWF Setujui Perubahan Sistem Skor Pertandingan Jadi 15x3

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |00:05 WIB
Jonatan Christie dan kawan-kawan siap tampil dengan format perhitungan skor baru. (Foto: X/@INABadminton)
PENYEBAB Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) menyetujui perubahan sistem skor pertandingan menjadi 15x3 akan diulas Okezone. Perubahan sistem skor ini bertujuan untuk meningkatkan dinamika pertandingan dan daya tarik bulu tangkis secara global.

1. BWF Setujui Perubahan Sistem Skor Pertandingan

BWF menyetujui perubahan sistem skor pertandingan menjadi 15 poin x 3 gim (best of three games) dalam 87th BWF Annual General Meeting (AGM). Acara itu digelar di Horsens, Denmark, Sabtu 25 April 2026.

Jonatan Christie siap tampil dengan format baru. (Foto: PBSI)

Keputusan ini diambil melalui mekanisme voting dengan hasil 198 negara menyetujui dan 43 negara menolak. Sistem skor baru ini akan mulai diberlakukan pada 4 Januari 2027. Pertemuan tahunan itu dibuka oleh Presiden BWF, Khunying Patama Leeswadtrakul, dan dihadiri seluruh anggota BWF.

Delegasi Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) yang diwakili oleh Wakil SekJen Wino Sumarno dan Kabid Hubungan Luar Negeri Bambang Roedyanto turut hadir dalam forum strategis tersebut sebagai bagian dari keanggotaan aktif BWF. Perubahan sistem skor ini menjadi salah satu agenda utama dalam pembahasan Council Proposals.

2. PBSI Siapkan Langkah Strategis

Kabid Hubungan Luar Negeri PP PBSI Bambang Roedyanto menyatakan akan segera melakukan kajian internal serta menyiapkan langkah-langkah strategis guna mengantisipasi perubahan ini, termasuk penyesuaian dalam program pembinaan dan persiapan atlet menuju era sistem skor baru.

“Kami akan mempelajari secara komprehensif dampak perubahan sistem skor ini terhadap pola permainan dan strategi atlet," kata Bambang dalam keterangan pers PBSI yang diterima Okezone.

 

