HOME SPORTS NETTING

Greysia Polii Merasa Terhormat Namanya Masuk di Museum Bulu Tangkis Dunia Milik BWF

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |11:21 WIB
Greysia Polii Merasa Terhormat Namanya Masuk di Museum Bulu Tangkis Dunia Milik BWF
Greysia Polii merasa terhormat usai namanya masuk dalam Museum Bulu Tangkis Dunia yang dibangun BWF (Foto: Instagram/@greyspolii)
LEGENDA hidup bulu tangkis Indonesia, Greysia Polii, merasa terhormat usai namanya masuk dalam Museum Bulu Tangkis Dunia yang dibangun BWF. Ia lalu menuliskan pesan berharga buat para juniornya.

Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) sedang membangun sebuah museum di Qingdao, China. Museum tersebut akan menampilkan sejarah perkembangan bulu tangkis global, pertumbuhan dan pencapaian BWF, turnamen-turnamen besar dan kisah-kisah legenda. 

1. Tanda Tangan dan Cetakan Tangan

Tekad Greysia Polii majukan bulu tangkis Tanah Air

Para legenda Indonesia memberikan sumbangsih berupa tanda tangan di foto bersejarah dan membubuhkan cetakan tangan untuk dipajang. Selain Greysia, ada Rudy Hartono, Imelda Wigoena, Ricky Soebagdja, Icuk Sugiarto, Hariyanto Arbi, Hendrawan, Susy Susanti, Alan Budikusuma, Sigit Budiarto hingga Hendra Setiawan, Mohammad Ahsan, dan Tontowi Ahmad.

Nama Greysia masuk dalam museum atas prestasi bersejarahnya bersama Apriyani Rahayu di Olimpiade Tokyo 2020. Pasangan itu menjadi ganda putri Indonesia pertama yang memenangkan emas dalam pesta olahraga bergengsi dunia tersebut. 

2. Terhormat

Greysia mengaku sangat terhormat bisa masuk Museum Bulu Tangkis Dunia. Peraih emas SEA Games 2019 itu turut memotivasi atlet bulu tangkis Indonesia untuk tidak putus asa dalam meraih mimpinya. 

“Mimpi yang tak pernah berani saya bayangkan, kini saya menjalani mimpi ini selamanya,” tulis Greysia dalam Instagramnya @greyspolii, Minggu (25/1/2026).

 

1 2
Telusuri berita Sport lainnya
